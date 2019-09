Das Gesetz gegen einen No-Deal-Brexit am 31. Oktober hat die letzte parlamentarische Hürde genommen: Das britische Oberhaus stimmte der Vorlage des Unterhauses zu. Nun muss Queen Elizabeth II. das Gesetz mit ihrer Unterschrift offiziell deklarieren. Das gilt als Formsache.



Für die Regierung von Premierminister Boris Johnson ist dies ein weiterer, wenn auch nicht überraschender Rückschlag. Am vergangenen Mittwoch hatten die Abgeordneten des Unterhauses das Gesetz verabschiedet. Damit wird Premierminister Boris Johnson dazu verpflichtet, den Brexit vom 31. Oktober bis zum 31. Januar 2020 zu vertagen, falls er bis zum 19. Oktober kein Austrittsabkommen mit der EU erreicht hat. So soll ein No-Deal-Brexit verhindert werden, den Johnson durchaus in Kauf nehmen will. Er hatte angekündigt, Großbritannien in jedem Fall am 31. Oktober aus der EU führen zu wollen.



Auch Johnsons Antrag auf eine Neuwahl am 15. Oktober hatten die Abgeordneten abgelehnt. Zudem kündigte die Opposition an, auch einen möglichen zweiten Antrag der Regierung blockieren zu wollen.