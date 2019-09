Vor einer Woche hat US-Präsident Donald Trump seinen dritten Nationalen Sicherheitsberater John Bolton gefeuert – einen Superfalken, mit dem er über Nordkorea, Iran und neuerdings auch Afghanistan zunehmend über Kreuz geraten war. Darf die übrige Welt aufatmen? Sicher kann man sich da nicht sein. Denn wie die Süddeutsche Zeitung pointierte: "Der Falke geht, Trump bleibt."

Beide lagen zuletzt in vielerlei Fragen im Streit. Bolton war dagegen, dass der Präsident nach drei ergebnislosen Gipfeltreffen den nordkoreanischen Diktator Kim Jong Un weiterhin umwarb – obwohl der keinerlei Anstalten machte, sein Atomwaffenprogramm aufzugeben, sondern es weiterentwickelte und mit immer neuen Raketentests die ostasiatischen Nachbarn beunruhigt.

Der Sicherheitsberater war entsetzt, dass Trump einen geplanten Luftschlag gegen den Iran, Vergeltung für den Abschuss einer amerikanischen Aufklärungsdrohne, in letzter Minute unterband und im Übrigen von Boltons Regimewechsel-Strategie abzurücken schien.

Vollends machte der Superfalke im Weißen Haus keinen Hehl daraus, dass er absolut gegen ein Friedensabkommen mit den afghanischen Taliban war, das nach monatelangen Verhandlungen in Doha im Presidential Retreat Camp David unterzeichnet werden sollte. Trump hörte noch einmal auf John Bolton und sagte das Treffen ab. Ein Taliban-Anschlag, bei dem auch ein US-Soldat – "one of our great soldiers" – getötet wurde, lieferte ihm eine plausible Begründung. Die Gespräche seien "tot", twitterte er. Und kurz danach schob er den triumphierenden Tweet nach: "In den vergangenen Tagen haben wir den Feind härter geschlagen als jemals in den vergangenen zehn Jahren." Aber für Bolton war's das dann.

"Wenn es nach John ginge, stünden wir jetzt in vier Kriegen"

Mehrfach in jüngster Zeit hatte der Präsident im innersten Kreis des Weißen Hauses spitze Bemerkungen über ihn gemacht. "Wenn es nach John ginge", wird er zitiert, "stünden wir jetzt in vier Kriegen." Der republikanische Senator Rand Paul, ein entschiedener Gegner militärischer Interventionen und der Strategie des regime change, begrüßte denn auch den Rausschmiss des Sicherheitsberaters: "Die Kriegsgefahr in aller Welt verringert sich damit exponentiell."

Nicht alle sehen es so. Das Wall Street Journal merkte an, die Welt sei "fortan ein gefährlicherer Ort". Andere rechnen John Bolton hoch an, dass er den Präsidenten daran gehindert habe, schlechte Abkommen mit den Feinden der Vereinigten Staaten zu schließen. Am Ende freilich erwiesen sich ihre Ansichten in den meisten Fragen als unvereinbar.

Donald Trump, der den Hardliner Bolton ja mit dem Amt des Sicherheitsberaters betraut hatte, fühlte sich enttäuscht von dessen ständiger Gegenrede. Bolton war gegen alle Deals, die der sich selbst als Dealmaker rühmende Präsident abschließen wollte. Trump widerstrebte die eingefleischte Russland-Feindlichkeit seines Beraters; lieber wollte er Russland wieder in die G7 aufnehmen, trotz Krim und Ukraine. Schließlich erkannte er, dass Bolton ihn in einen Konflikt mit Venezuelas Präsident Nicolás Maduro getrieben hatte, der nicht zu gewinnen war; hier hat die Strategie des maximalen Drucks versagt.

Boltons Nachfolger soll diese Woche noch benannt werden. Die Frage ist, ob er nicht nur Boltons Belligerenz zu überwinden vermag, sondern auch mit Trumps Neigung zu Sprunghaftigkeit, Launenhaftigkeit und Inkonsequenz fertig wird. Der Leitartikler der New York Times befand, dass Boltons Abtreten das "Chaos" nicht beenden wird, das auf dem Felde der Außenpolitik im Weißen Haus herrscht.

Hubert Wetzel stimmt ihm in der Süddeutschen Zeitung zu: "Gut, dass er geht, die US-Politik wird aber nicht rationaler. […] Außenpolitik bedeutet für Donald Trump, andere Länder durch Wirtschaftssanktionen oder Drohungen unter Druck zu setzen, bis sie machen, was er fordert […]. An Trumps kruder Weltsicht, die ein entsprechend grobmotorisches Herumgewerkel auf der internationalen Bühne nach sich zieht, wird sich durch Boltons Abgang nichts ändern."

In den ersten Tagen danach blühten in Washington die Spekulationen, Trump wolle nun ein neues Kapitel aufschlagen, nach "Militarismus und Maximaldruck" nun peace and pageantry, Frieden und Frohlocken; oder in den Worten Tom Wrights von der Brookings Institution "Dealmaking and the Pursuit of the Nobel Peace Prize" – Paktabschlüsse und Streben nach dem Friedensnobelpreis.

In Washingtons Reaktion auf die verheerenden Drohnenangriffe der jemenitischen Huthis, die am Samstag das Herzstück von Saudi-Arabiens Ölproduktion in Brand schossen, wird sich erweisen, ob dies stimmt. Wird Trump bei seiner Absicht bleiben, nächste Woche am Rande der UN-Vollversammlung den iranischen Präsidenten Hassan Ruhani zu treffen? Oder wird sich Außenminister Mike Pompeo durchsetzen, ein Iran-Falke wie Bolton? Ohne schlüssige Beweise vorzulegen, behauptete er, die Drohnen seien nicht aus dem Jemen gestartet worden, wo die Saudis seit fünf Jahren einen mörderischen Bombenkrieg führen. Die Abschussrampen lägen im Iran oder Irak, wurde in Washington angedeutet. Pompeo will sicherstellen, dass der Iran für seine Aggression zur Rechenschaft gezogen wird. Weitere Sanktionen also? Oder nun doch eine militärische Aktion? Die Waffen seien geladen und gespannt, teilte der Präsident mit.

Es wird wohl bei Trumps Chaos-first-Außenpolitik bleiben, seiner reflexartigen, fast manischen Twitterei als einzigem politischen Werkzeug, dazu seiner Missachtung von Verbündeten und Verträgen, von Kommunikation und Konsultation. Auf einen vernünftigen, erfahrenen und abwägenden Sicherheitsberater wird er ebenso wenig hören wie auf John Bolton.