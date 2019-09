Die US-Demokraten haben US-Außenminister Mike Pompeo unter Strafandrohung zur Vorlage von Dokumenten mit Bezug zur Ukraine-Affäre aufgefordert. Diese Dokumente seien Teil der Untersuchungen für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren von US-Präsident Donald Trump, hieß es in einem Schreiben der Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses sowie des Geheimdienst- und des Kontrollausschusses an Pompeo. Demnach habe Pompeo bereits zwei Fristen verstreichen lassen, ohne die Dokumente vorzulegen.

Die Demokraten im US-Repräsentantenhaus hatten am Dienstag Vorbereitungen für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump angekündigt. Im Rahmen der Untersuchungen vor einem möglichen Verfahren luden die Ausschussvorsitzenden in einem weiteren Schreiben an Pompeo außerdem fünf Mitarbeiter des Außenministeriums vor.

Trump wird vorgeworfen, dass er den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskyj in einem Telefongespräch aufgefordert haben soll, Ermittlungen einzuleiten, die dem möglichen demokratischen Präsidentschaftsbewerber Joe Biden schaden könnten. Es geht um Geschäfte von dessen Sohn Hunter Biden in der Ukraine. Trump wies die Vorwürfe zurück und bezeichnete sie als Hexenjagd.