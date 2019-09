Der Abend begann mit einem Dreikampf, denn dieser Dreikampf war das Zwischenergebnis der ersten Monate dieses Wahlkampfes. Deshalb stand Joe Biden in der Mitte, zwischen Bernie Sanders und Elizabeth Warren. Die übrigen sieben waren schweigende Statisten, die ersten 25 Minuten lang.



Und genau darum schien es ja zu gehen: Joe Biden (der in landesweiten Umfragen bei 29 Prozent liegt) möchte Amerika so erhalten, wie es ist, bloß ohne Donald Trump; Sanders (15 Prozent) und Warren (17 Prozent) hingegen möchten das Land verändern. Sie noch weiter nach links als Biden, zweifellos progressiv und durchaus radikal. Die drei stritten erst mal um das ewige amerikanische Thema Gesundheitsvorsorge.



Biden, im blauen Anzug, breitete die Arme aus, präsidial, aber er stotterte und versprach sich. Warren, im roten Blazer, hatte ihre Zahlen parat, wie immer, und kämpferisch redete sie auch. Sanders, in Grau, die schütteren weißen Haare über die Glatze gelegt, war heiser und humorfrei und zeigefingerfuchtelnd.



Wer kann den Favorit Biden noch verhindern?

Kann entweder Warren oder Sanders den Favoriten Joe Biden noch abfangen? Dies war die zentrale Frage vor der dritten TV-Debatte der amerikanischen Demokraten, dies war die Frage der ersten 25 Minuten. Spontane Antwort: Sanders kann eher nicht; Warren kann gewiss, vor allem natürlich dann, wenn Sanders irgendwann aussteigen sollte.

Aber der Abend begann ja erst, und er war lang, knappe drei Stunden und damit zu lang. Es ging dann um Rassismus und Migration, um Klima-, Außen- und Wirtschaftspolitik. Und nach dieser dritten Debatte, die von den Sendern ABC und Univision veranstaltet wurde, hat sich das Feld zwar endlich verdichtet, doch zugleich wieder vergrößert.



24 Kandidatinnen und Kandidaten waren vor wenigen Wochen im Rennen, nur noch zehn aber qualifizierten sich für diese Debatte. Die Demokratische Partei hat strikte Regeln erlassen: Die Kandidaten mussten in mindestens vier landesweiten Umfragen mindestens zwei Prozent Zustimmung erreichen sowie mindestens 130.000 Spender nachweisen können. Dies hat Konsequenzen für diese Wahl: Ehemalige Gouverneure wie John Hickenlooper aus Colorado waren chancenlos – in vergangenen Zeiten konnten ehemalige Gouverneure wie Ronald Reagan (Kalifornien) oder Bill Clinton (Arkansas) noch Präsidenten werden, wenn sie es denn schafften, bei den ersten Vorwahlen, in Iowa und New Hampshire, zu glänzen. Bei den heutigen Regeln braucht es vor allem Fernsehpräsenz, und diese haben nur jene Politiker, die sich ständig auf dem Spielfeld von Washington, D. C., tummeln, und darum beständig in den großen Fernsehshows agieren.

"Zur Hölle, ja klar"

Vergrößert hat sich in der gestrigen Nacht jedoch der Kreis der Favoriten. Als Biden, Warren und Sanders hakelten, erinnerte Kamala Harris daran, dass Donald Trump der wahre Gegner ist; und Cory Booker und Pete Buttigieg gaben die Versöhner. Nahezu alle auf der Bühne lobten und dankten Beto O'Rourke, weil dieser nach dem Massaker in seiner Heimatstadt El Paso so warmherzig gegenüber den Opfern und doch so scharf gegenüber Trump aufgetreten ist. "Zur Hölle, ja klar", sagte O'Rourke gestern auf die Frage, ob er Amerikas Waffennarren ihr schweres Kriegsgerät nehmen würde. Noch gibt es keine neuen Umfragen, aber vielleicht sind es nun sieben und nicht mehr nur drei mögliche Präsidentschaftskandidaten.



Der schönste Versprecher des Abends kam, natürlich, von Biden: "Ich bin der Vizepräsident", sagte er.

Den taktischen Fehler des Abends beging Julian Castro: "Haben Sie wirklich vergessen, was Sie vor zwei Minuten gesagt haben", schimpfte er gleich dreimal in Richtung Biden, was ein Tiefschlag war, da er Biden falsch zitierte. Die Absurdität des Abends kam dennoch wieder von Biden: "Stellen Sie sicher, dass nachts Ihr Plattenspieler eingeschaltet ist", sagte er. Was wollte er uns damit sagen? Und welche jungen Wähler wissen noch, was ein Plattenspieler ist?



Und dann wurde die Nacht doch noch groß, für 15 Minuten. Die üblichen, natürlich auswendig gelernten Statements zum Abschluss fielen diesmal aus, was ein weiser Beschluss der Moderatoren war. Stattdessen wurden alle Kandidaten nach "resilience", im Deutschen also "Widerstandsfähigkeit" oder "Ausdauer" gefragt. Beto O'Rourke erzählte von zwei überlebenden Fußballtrainern von El Paso, die ihr Mädchenteam nun vom Krankenbett aus betreuen. Joe Biden berichtete von dem Unfall, bei dem seine Frau und seine einjährige Tochter starben, dann vom Krebstod seines Sohnes und sagte: "Man muss einen Sinn im Leben finden, um weitermachen zu können." Elizabeth Warren erzählte davon, wie sie bei einem Bewerbungsgespräch abgelehnt wurde, da sie schwanger war, und stattdessen Jura studiert und zu kämpfen gelernt habe. Und Pete Buttigieg berichtete von seinem Coming-out: ein schwuler Soldat, ein schwuler Bürger des konservativen Bundesstaats Indiana – und keine Ahnung, was dieses Coming-out mit der Karriere und dem künftigen Leben machen würde.



Und für wenige Minuten fühlte sich Amerika wieder vielseitig, leidenschaftlich, grenzenlos an. Wie Amerika eben.