Die sogenannte Ukraine-Affäre weitet sich aus: Ein Vertreter des Justizministeriums bestätigte am Montag, dass US-Präsident Donald Trump auch anderen Staatschefs nahegelegt hat, ihn zu unterstützen – allerdings in einer anderen Angelegenheit. So habe Trump den australischen Premierminister Scott Morrison gebeten, Justizminister William P. Barr Informationen bereitzustellen, die die Untersuchung von Sonderermittler Robert Mueller diskreditieren sollen.



Vor der Bestätigung durch das Justizministerium hatte die New York Times darüber berichtet; die Zeitung berief sich auf zwei Offizielle, die Kenntnis vom Inhalt eines entsprechenden Telefonats haben.

Auch an andere Staats- und Regierungschefs sei Trump mit dieser Bitte herangetreten, wie die Nachrichtenagentur Associated Press mit Verweis auf den Vertreter des Ministeriums berichtet. Demnach hat der US-Präsident auf Barrs Wunsch entsprechende Anrufe in die Wege geleitet.



Parallelen zwischen Gesprächen mit Australien und Ukraine

Wie auch bei dem Telefonat im Juli mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj stellte die US-Regierung der New York Times zufolge sicher, dass nur wenige Trump-Berater Zugang zur Mitschrift des Telefonats haben. Trumps Versuch, sich mithilfe seiner Stellung als US-Präsident persönliche politische Vorteile zu verschaffen, erinnert ebenfalls an die Ukraine-Affäre.

Ex-Sonderermittler Robert Mueller prüfte, ob und wie Russland auf die US-Wahl 2016 Einfluss nahm und ob Trumps Wahlkampfteam dabei mit der russischen Regierung zusammenarbeitete. Zudem ging es um die Frage, ob der Präsident die Justiz behinderte. In seinem Abschlussbericht schrieb Mueller, es gebe keine hinreichenden Beweise für kriminelle Absprachen mit dem Ziel, das Wahlergebnis zu beeinflussen. Vom Vorwurf der Justizbehinderung wurde Trump nicht freigesprochen.

Trump sah in den Ermittlungen seit jeher eine politisch motivierte "Hexenjagd". Sein Justizminister Barr ordnete vor Monaten an, den Anlass für die Russland-Untersuchung zu untersuchen, und beauftragte den Staatsanwalt John Durham mit den Nachforschungen. Hintergrund sind unter anderem Vermutungen Barrs, wonach das Trump-Team 2016 ausspioniert worden sei.

Trumps Anwalt Rudy Giuliani soll befragt werden

Unterdessen wurde bekannt, dass das US-Repräsentantenhaus Donald Trumps persönlichen Anwalt Rudy Giuliani vorlädt. Insgesamt vier Ausschüsse wollen Giuliani zu seiner Zusammenarbeit mit ukrainischen Regierungsbeamten befragen, wie sie am Montag mitteilten. Auch drei seiner Mitarbeiter sollen aussagen.



Die Ausschüsse untersuchen Trumps Bemühungen, die Ukraine zu Ermittlungen gegen den demokratischen Präsidentschaftsbewerber Joe Biden und dessen Familie zu bewegen. Trump hatte Selenskyj gesagt, Giuliani werde sich mit ihm in Kontakt setzen. Die Untersuchungen der Ausschüsse gehen auf Hinweise eines Whistleblowers zurück und könnten zu einem Amtsenthebungsverfahren gegen Trump führen.

Zuvor hatte Trump die mögliche Festnahme eines Kongress-Abgeordneten angedeutet. Er warf dem Vorsitzenden des Geheimdienstausschusses im Repräsentantenhaus, Adam Schiff, vor, das umstrittene Telefonat zwischen ihm und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj falsch dargestellt und dazu im Kongress eine "falsche und furchtbare Erklärung" abgegeben zu haben. Als Chef des Geheimdienstausschusses kommt Schiff bei den Untersuchungen im Zusammenhang mit der Affäre eine entscheidende Rolle zu.