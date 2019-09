Das Telefonat zwischen Donald Trump und dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj bringt den US-Präsidenten weiter in Bedrängnis. Wie mehrere US-Medien berichten, soll Trump einen Mitarbeiter persönlich angewiesen haben, geplante Hilfszahlungen für das ukrainische Militär kurz vor dem Gespräch mit Selenskyj zu stoppen. Das berichten die New York Times und die Washington Post unabhängig voneinander.



Es steht nun der Vorwurf im Raum, der US-Präsident könnte den Zahlungsstopp angeordnet haben, um dies als Druckmittel gegen Selenskyj einzusetzen. Vor wenigen Tagen hatte das Wall Street Journal berichtet, Trump habe am 25. Juli mit Selenskyj telefoniert und diesen mehrmals aufgefordert, kompromittierende Informationen über Hunter Biden zusammenzutragen. Er ist der Sohn von Joe Biden, der sich aktuell um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten bei der Wahl im kommenden Jahr bewirbt. Er gilt als stärkster möglicher Herausforderer der Demokraten gegen Trump.



Hunter Biden hatte 2014 als Mitglied des Verwaltungsrates für die ukrainische Gasfirma Burisma gearbeitet. In der Firma soll es Fälle von Korruption gegeben haben. Sein Vater war damals unter Präsident Barack Obama in die diplomatischen Beziehungen zu Kiew eingebunden. Hunter Biden wurden allerdings nie persönliche Vorwürfe gemacht.

Bei den gestoppten Hilfsgeldern soll es sich um einen Betrag in Höhe von 391 bis 400 Millionen US-Dollar handeln, der anders als vorgesehen bis zum 11. September zurückgehalten wurde. Nach Berichten der New York Times und Washington Post soll Trump seinen Stabschef Mick Mulvaney persönlich angewiesen haben, die Zahlungen aufgrund von "Bedenken" einfrieren zu lassen. Mulvaney habe sich daraufhin mit dem Pentagon und dem Außenministerium zusammengetan, um die Überweisung zu unterbinden. Als Zeitraum nennt die Washington Post Mitte Juli – also einige Tage vor dem Gespräch mit Selenskyj.



Trump hat inzwischen bestätigt, dass es in dem Telefonat tatsächlich auch um Joe Biden und dessen Sohn ging. Sogar, dass es in dem Gespräch um eine mögliche Verwicklung der beiden in Korruption in der Ukraine gegangen sei. Er habe aber nichts Falsches getan, sagte Trump.

Die New York Times und die Washington Post berufen sich in ihren Berichten auf Aussagen von hochrangigen Ministeriumsmitarbeitern, die nicht namentlich genannt werden.

Trump streitet den Vorwurf ab, den ukrainischen Staatschef gedrängt zu haben, kompromittierendes Material über Hunter Biden zu sammeln. Wegen der neuen Vorwürfe wird in den USA und innerhalb der demokratischen Partei erneut mehr und mehr ein Amtsenthebungsverfahren (Impeachment-Verfahren) gegen Trump diskutiert.