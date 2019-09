Eigentlich hat Donald Trump ja nie verstanden, warum er einen nationalen Sicherheitsberater überhaupt braucht. Aber egal. Nachdem der US-Präsident den verbohrten Interventionisten John Bolton – glücklicherweise – endgültig leid geworden war, musste jemand neues her. Das Verfahren war das übliche: Alle möglichen Namen brachte er selbst ins Gespräch oder sie sickerten an die Medien durch. Als hätten sich alle darum gerissen. "Eine Menge Leute wollen den Job … es ist ein großartiger Job", meinte Trump. Es mache ja auch Spaß und sei sehr leicht, mit ihm zusammenzuarbeiten – er treffe schließlich alle Entscheidungen. Bolton sieht das sicher etwas differenzierter.

Nun soll also der Karrierediplomat Robert C. O'Brien die im Grunde unmögliche Aufgabe übernehmen, dem Präsidenten zu einer kohärenten Außenpolitik zu verhelfen. Trump behauptet gern, er selbst sei sein bester Berater, wisse am besten über alles Bescheid, habe das größte Gehirn und so fort. Alles, was aus dem Weißen Haus an die Öffentlichkeit dringt, lässt tatsächlich nur den Schluss zu: Am Ende entscheidet er, und von seinen Beratern erwartet er vor allem Loyalität und Lob. Ein Grund für Boltons Abgang war ja auch seine Weigerung, Trumps Politik in Fernsehtalkshows zu verteidigen – womöglich entscheidender als die inhaltlichen Differenzen von Beginn an.

Das alles schränkt den Kandidatenkreis für einen solchen Posten natürlich ein. Zumal leitende Funktionen im Regierungsapparat unter Trump offenbar immer nur provisorisch besetzt werden, so oft und so viele Männer und Frauen hat er schon gefeuert oder in den Rückzug gedrängt. Wer will denn da wirklich noch einsteigen, wenn das Ende für die meisten gleich aussieht: lästig geworden, rausgekickt – und dazwischen manchmal den eigenen Ruf ruiniert. O'Brien ist Trumps vierter nationaler Sicherheitsberater.

"Er wird einen tollen Job machen" ist nicht fachlich gemeint

Zunächst die trockene Aktenlage. O'Briens Biografie weist ihn aus als jahrzehntelangen Kenner der Materie in unterschiedlichsten Funktionen. Abschlüsse in Politikwissenschaft und Recht, Reservemajor der Army, Mitgründer einer großen Anwaltskanzlei, Beratung beim UN-Sicherheitsrat, Projekte des Außenministeriums für die Justizreform in Afghanistan, Tätigkeit in einer Kommission zum Antiquitätenschmuggel – hochrangige Regierungsjobs unter Präsidenten beider Parteien, unter George W. Bush wie Barack Obama. Im Wahlkampf 2016 beriet er Trumps republikanische Konkurrenten Ted Cruz, Mitt Romney und Scott Walker. Als US-Gesandter gehörte er zum Team des damaligen UN-Botschafters – und der hieß John Bolton. Da könnte man fast auf die Idee kommen, hier zähle eben fachliche Qualifikation und nicht politische Gefolgschaft.

Was O'Brien aber aus Trumps Sicht für die neue Aufgabe qualifiziert, lässt sich auf Grundlage seiner professionellen Erfahrungen und Fähigkeiten wohl nur unzureichend beurteilen. Weil in dieser US-Regierung langsam immer zweifelhafter wird, ob so etwas überhaupt noch gefragt ist. Wenn Trump twittert: "Er wird einen tollen Job machen", meint er eben etwas anderes.

Dazu passt auch, wie der Präsident auf diesen Mann aufmerksam geworden sein dürfte. In seiner aktuellen Position drängt es O'Brien üblicherweise nicht ins Rampenlicht: Er ist Sondergesandter des Außenministeriums für den Umgang mit Geiselnehmern, mit denen ja eigentlich nicht verhandelt wird und wenn, dann eben unter Ausschluss der Öffentlichkeit – wobei O'Brien eher den Familien der Entführten zur Seite stand. So viel zur Theorie.

Eine andere US-Außenpolitik wird es nicht geben

Im Sommer kam es anders, als Trump ihn nach Schweden schickte, um den Prozess gegen den Rapper A$AP Rocky zu beobachten. Der war nach einer Schlägerei wegen Körperverletzung verhaftet und angeklagt worden, und Trump hatte den Fall schnell zu seiner persönlichen Sache gemacht, unablässig per Twitter gegen die Regierung in Stockholm gewettert: "Gebt A$AP Rocky seine FREIHEIT" oder "Behandelt Amerikaner fair!" – ein unsägliches Spektakel. Zu dem eben auch gehörte, den Mann nach Schweden zu schicken, der auch sonst mit US-Bürgern befasst ist, die im Ausland festgehalten werden, nur eben unter anderen Umständen. Und die nicht vor Gericht in einem demokratischen Staat stehen.

Jedenfalls scheint Trump zufrieden gewesen zu sein mit O'Briens Mission, an deren Ende der Rapper verurteilt wurde, aber das Land verlassen konnte (sicher ohne das Zutun des Gesandten). Auch das kennt man bereits: Durch einen solchen kurzen Kontakt mit Trump kann jemand schnell zu einer Person werden, mit der dieser Präsident plötzlich schon "lange und hart" zusammengearbeitet hat, und "sehr erfolgreich" – so lobte er seinen neuen Mann überschwänglich.



Nur steht zu befürchten, dass O'Briens künftiger Erfolg unter Trump nicht davon abhängen wird, wie klug er dem Präsidenten mögliche Optionen für all die Konflikte darlegt, in die er sich zum Teil selbst hineinmanövriert hat: Atomwaffenverhandlungen mit Nordkorea, Strategien für Afghanistan, Syrien oder auch Venezuela, der Umgang mit China und nicht zuletzt die Konfrontation mit dem Iran, um nur einige zu nennen. Schon vor der Ernennung des Bolton-Nachfolgers hatte es vonseiten der US-Regierung geheißen: Es werde keine grundlegende Änderung der Außenpolitik geben. Ein nationaler Sicherheitsberater, der Widerworte gibt, ist in diesen Tagen nicht gefragt. Obwohl genau das sein Job wäre.