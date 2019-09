Die Suche nach einem Nachfolger für den abgetretenen nationalen Sicherheitsberater John Bolton kommt offenbar voran. Auf einem Flug mit der Air Force One von Albuquerque nach Mountain View hat US-Präsident Donald Trump fünf Namen genannt, die für den Posten infrage kommen, wie mitreisende Journalisten mitteilten.

In Betracht zieht der US-Präsident demnach seinen Sondergesandten für Geiselnahmen, Robert O'Brien, den früheren stellvertretenden Nationalen Sicherheitsberater, Rick Waddell, die Leiterin der Nationalen Behörde für Nukleare Sicherheit, Lisa Gordon-Hagerty, Boltons früheren Stabschef Fred Fleitz und den Nationalen Sicherheitsberater von Vizepräsident Mike Pence, Keith Kellogg.

Bolton war bereits der dritte Sicherheitsberater Trumps seit dessen Amtsantritt. Doch die Beziehung zwischen dem Hardliner und dem Präsidenten verschlechterte sich angesichts inhaltlicher Meinungsverschiedenheiten. Vergangene Woche feuerte Trump Bolton. Nun muss Trump eine vierte Person finden.

Mehrere US-Medien hatten berichtet, dass auch der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, als möglicher Kandidat für den Posten gilt. Nachdem Trump die fünf Namen nannte, wendete sich die Sprecherin des Weißen Hauses, Stephanie Grisham, an die Öffentlichkeit, um klarzustellen, dass die Liste der Kandidaten mehr Personen umfasse, als die fünf genannten. Auch andere Personen würden in Betracht gezogen.