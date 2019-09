Das Stadtregierung von San Francisco hat einstimmig eine Resolution angenommen, in der die National Rifle Association (NRA) zu einer inländischen Terrororganisation erklärt wird. Das hat die New York Times berichtet. Die Resolution wurde am 30. Juli von Catherine Stefani vorgestellt, einem der Mitglieder des sogenannten Board of Supervisors. Kurz zuvor waren bei einer Schießerei auf einem Volksfest im kalifornischen Gilroy drei Menschen getötet und mindestens fünfzehn weitere verletzt worden. Die NRA ist der bekannteste Lobbyverband für Waffenbesitz in den USA.



"Jetzt ist es also beschlossen, dass die Stadt und der Landkreis San Francisco beabsichtigen, die National Rifle Association zu einer inländischen terroristischen Organisation zu erklären", sagte Stefani. Weiter sollten alle angemessenen Schritte unternommen werden, um die finanziellen und vertraglichen Beziehungen der Lieferanten und Auftragnehmer zur NRA zu bewerten.



Stefani sagte, die NRA stecke hinter einer Verschwörung, deren Ziel es sei, den Austausch von Daten zur Waffengewalt einzuschränken sowie alle auf lokaler, bundesstaatlicher und nationaler Ebene vorgeschlagenen Gesetze zur Verhütung von Waffengewalt zu blockieren. Sie wies darauf hin, dass die USA von einer "Epidemie von Waffengewalt" geplagt seien, die zu mehr als 36.000 Toten und 100.000 Verletzten pro Jahr führe. Täglich würden ungefähr 100 US-Amerikaner und US-Amerikanerinnen durch Waffen getötet.

Resolution mit symbolischer Wirkung

Die NRA sieht die Aktion laut New York Times als Werbegag und nannte sie "wertlos und abscheulich". Amy Hunter, Sprecherin des Verbandes, sprach von einem "rücksichtslosen Angriff auf eine gesetzestreue Organisation, ihre Mitglieder und die Freiheiten, für die sie stehen". Die NRA bleibe dennoch "unbeirrt, geleitet von unseren Werten und unserem Glauben an diejenigen, die echte Lösungen für Waffengewalt finden wollen", sagte Hunter.