Nordkorea hat offenbar erneut Raketen getestet. Pjöngjang habe zwei "nicht identifizierte Projektile" abgefeuert, meldete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf den Generalstab in Seoul. Die Geschosse seien in der Provinz Süd-Pyongan nach Osten in Richtung Meer abgeschossen worden.

Der Raketentest erfolgte nur wenige Stunden nachdem Nordkorea angekündigt hatte, die Verhandlungen mit den USA über die Abrüstung seines Atomwaffenprogramms wieder aufnehmen zu wollen. Washington müsse jedoch mit akzeptablen neuen Vorschlägen an den Verhandlungstisch kommen. In Südkorea wurde spekuliert, Nordkorea könnte mit dem neuen Raketentest den Druck auf die USA erhöhen wollen, auf seine Forderungen einzugehen.

US-Präsident Donald Trump nannte die Botschaft aus Pjöngjang "interessant", ließ aber zunächst offen, ob es bald zu einem Treffen kommen könnte. In den Gesprächen hatte es seit Monaten keine Fortschritte gegeben. In den vergangenen Wochen hatte Nordkorea trotz UN-Verboten mehrere Kurzstreckenraketen abgefeuert.

US-Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un waren im Juni 2018 erstmals zu einem historischen Gipfeltreffen zusammengekommen. Ein zweites Treffen im Februar wurde ohne Ergebnis abgebrochen. Im Juni trafen sich Trump und Kim erstmals in der entmilitarisierten Zone zwischen Nord- und Südkorea. Dabei einigten sie sich darauf, die Gespräche auf Arbeitsebene fortzusetzen, doch das passierte bis heute nicht.