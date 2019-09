Es ist natürlich kein Zufall, dass Sebastian Kurz seine letzte große Kundgebung vor der Nationalratswahl am Sonntag in die Provinz verlegt hat – und nicht irgendeinen Platz in der Hauptstadt mit den türkisen Luftballons seiner ÖVP überschüttet. An einem verregneten Morgen, kaum 20 Stunden bevor die Wahllokale öffnen, zwängt der Spitzenkandidat sich im schwarzen Anorak zwischen Hunderten Regenschirmen hindurch über den Marktplatz von Wiener Neustadt, einer 45.000-Einwohner-Kommune südlich der Hauptstadt. Er steigt auf die Bühne, greift nach dem Mikro und wirbt noch einmal für sich als alten und neuen Bundeskanzler.

Dass er ausgerechnet hier in Wiener Neustadt auftritt, liegt sicher daran, dass Niederösterreich ein großes Bundesland und wichtig für Kurz’ Partei ist. Zuletzt lag sie hier deutlich vorn. Allerdings dürfte dies nicht der entscheidende Grund sein. Österreich lotet in diesem Wahlkampf das Verhältnis zwischen Peripherie und Zentrum neu aus. Der Auftritt des Altkanzlers im Nieselregen von Wiener Neustadt ist ein Teil davon.

Wien oder Waldviertel – ist das nicht egal?

Begonnen hatte alles mit zwei widersprüchlichen Behauptungen von Kurz – schön gegeneinandergeschnitten in einem Video, das seit Wochen im Netz kursiert. Einmal sagte Kurz bei einem TV-Auftritt: "Ich komme aus Wien, aus dem 12. Bezirk aus Meidling, einem Arbeiterbezirk." Dann behauptete er in einer Debatte: "Ich komme ursprünglich aus dem Waldviertel, einer kleinen Gemeinde. Der Ort, wo ich herkomme, da gibt’s ungefähr hundert Einwohner."

Man könnte die Episode als nebensächliches Geplänkel im Wahlkampf abtun: Wien oder Waldviertel – wo kommt er wirklich her? Die Antwort hätte, egal, wie sie ausfiele, keine politischen Folgen. Dass aber die Herkunft des Ex-Kanzlers überhaupt Thema ist, sagt viel über den Verlauf öffentlicher Debatten in Österreich – und über Kurz.

Österreich hat nicht einmal neun Millionen Einwohner. Fast zwei Millionen davon leben in Wien. Das ist übertragen auf Deutschland so, als würden in Berlin 18 Millionen Menschen wohnen. Für Politiker in Österreich ist es deshalb unerlässlich, immer wieder Distanz zu schaffen zwischen sich und der Hauptstadt. Zu selbstreferenziell ist die Hauptstadtblase, viel mehr noch als in anderen Ländern.

Kurz, der in Wien geboren wurde, dort aufwuchs und zur Schule ging, sein Jura-Studium begann und Politkarriere im Landesverband machte, schmückte deshalb längere Aufenthalte bei seinen Großeltern in der Provinz zur Herkunft aus.



Wer sich so radikal opportunistisch an die Landbevölkerung anbiedert wie Kurz, zieht natürlich den Spott der Mitbewerber auf sich. Seine Wählerinnen und Wähler nehmen ihm das hingegen nicht übel.