Der Oppositionspolitiker und ehemalige Generalstabschef der israelischen Verteidigungsstreitkräfte, Benny Gantz, will Ministerpräsident von Israel werden. Er wolle eine "breite, liberale Einheitsregierung" anführen, sagte der 60-Jährige. Denn sein Blau-Weiß-Bündnis habe bei der Parlamentswahl gewonnen. Netanjahu habe im Parlament keine "ausreichende Mehrheit, um eine Koalition zu bilden, wie er sie sich erhofft hatte".

"Wir werden in keine von Netanjahu angeführte Koalition eintreten", sagte auch Mosche Jaalon, einer der ranghöchsten Vertreter des Bündnisses Blau-Weiß. "Die Zeit ist gekommen, dass man Netanjahu sagt: Danke für alles, was Sie getan haben."

Nach Auszählung beinahe aller Stimmen, die bei der Wahl am Dienstag abgegeben worden sind, kommt Gantz' Bündnis auf 33 Mandate im Parlament, die rechts-konservative Partei des derzeitigen Regierungschefs Benjamin Netanjahu – der Likud – erziele 31 Mandate. Damit sind jedoch beide, Gantz wie Netanjahu, weit von der Mehrheit von 61 Sitzen entfernt. Ein offizielles Wahlergebnis liegt noch nicht vor, es soll eine Woche nach der Wahl veröffentlicht werden.

Netanjahu hatte Gantz am Vormittag zur Zusammenarbeit aufgerufen und gefordert, eine Einheitsregierung zu bilden. Doch dieses Angebot lehnte Gantz ab: "Blau-Weiß hat bei der Wahl gesiegt, sie ist die größte Partei." Der Liberale Jair Lapid, der Gantz unterstützt, sagte, Netanjahu sei nicht bereit, die Wahlergebnisse zu akzeptieren und wolle dem Land einen dritten Wahlgang aufzwingen. In Israel wurde innerhalb des vergangenen Jahres bereits zweimal gewählt.



Wem erteilt Rivlin den Auftrag zur Regierungsbildung?

Der israelische Staatschef Reuven Rivlin sagte dazu, er werde alles dafür tun, um eine erneute Wahl zu verhindern. Letztendlich liege diese Verantwortung bei den Vorsitzenden der größten Parteien. In Israel ist es die Aufgabe des Präsidenten den Auftrag zur Regierungsbildung zu erteilen – nicht zwingend an den Kandidaten mit den meisten Stimmen, sondern an denjenigen, der die aussichtsreichsten Chancen hat, eine Regierung zu bilden. Für seine Entscheidung nimmt Rivlin Empfehlungen der Fraktionen entgegen.



Netanjahu äußerte sich nach dieser Absage überrascht und sagte, er sei enttäuscht von der Zurückweisung. Er bleibe jedoch für Gespräche offen. Gantz hatte vor der Wahl eine Zusammenarbeit mit Netanjahu ausgeschlossen – wegen der Korruptionsvorwürfe gegen den langjährigen Ministerpräsidenten. Seine Teilnahme an der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York in der kommenden Woche sagte Netanjahu nach Bekanntwerden der Wahlergebnisse ab.