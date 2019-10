Der Tod des Anführers der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS), Abu Bakr al-Bagdadi ist international auf unterschiedliche Reaktionen gestoßen. US-Präsident Donald Trump sagte, der Tod al-Bagdadis sei noch bedeutender als die Tötung des Al-Kaida-Anführers Osama bin Laden 2011. Der britische Premierminister Boris Johnson sprach von einem "wichtigen Moment im Kampf gegen den Terror", sagte aber, der "Kampf gegen das Böse" müsse noch fortgesetzt werden. Auf Twitter schrieb er, Großbritannien stehe weiterhin zu der internationalen Anti-IS-Koalition unter der Führung der USA. Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace sagte, die Welt werde al-Bagdadi "nicht vermissen".



Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sprach von einem "schweren Schlag gegen den IS". Dennoch sei der Tod al-Bagdadis nur eine Etappe. Ebenso wie Johnson bekannte er sich zum Fortbestehen der Anti-IS-Koalition. "Der Kampf mit unseren Partnern der internationalen Koalition wird fortgesetzt, um die terroristische Organisation endgültig zu besiegen." Das sei Frankreichs oberste Priorität im Nahen Osten. Innenminister Christophe Castaner warnte derweil vor Racheakten des IS. In einem Schreiben an die französische Polizei rief er zu erhöhter Wachsamkeit auf.

Das deutsche Auswärtige Amt sprach auf Twitter von einem "wichtigen Schritt" im Kampf gegen den IS. Man wolle die Nachricht vom Tod al-Bagdadis nutzen, um der "unzähligen unschuldigen Opfer" seines Terrors zu gedenken.

"Einer der größten Feinde der Menschheit"

Auch Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu würdigte das Ereignis und gratulierte Trump zum Erfolg der US-Streitkräfte. Der Militäreinsatz, in dessen Verlauf al-Bagdadi sich in einem Tunnel selbst in die Luft gesprengt haben soll, belege die Entschlossenheit der von den USA angeführten "freien Länder", die "Kräfte des Terrors, Terrororganisationen und Terrorstaaten" zu bekämpfen. Al-Bagdadis Tod sei ein "wichtiger Meilenstein, aber nur Teil eines längeren Kampfes", der gewonnen werden müsse.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan nannte al-Bagdadis Tod einen "Wendepunkt in unserem gemeinsamen Kampf gegen den Terrorismus". Der entschlossene Kampf gegen den Terror und die internationale Kooperation auf diesem Gebiet würden "der ganzen Menschheit Frieden bringen", für den sein Land den "teuersten Preis" bezahlt habe. In der Twitternachricht, in der Erdoğan die Entwicklung begrüßte, nannte er allerdings auch die Kurdenmiliz YPG eine Terrororganisation. Trump hatte den syrischen Kurden in seiner Ansprache zuvor für ihren Beitrag im Kampf gegen den IS gedankt. Ein Sprecher des türkischen Außenministeriums bezeichnete al-Bagdadi als "einen der größten Feinde der Menschheit, der Religion des Islam und der Türkei."



Zweifel an der "x-ten" Todesmeldung

Zweifel am Tod des Terroristen äußerte das russische Verteidigungsministerium. Ein Sprecher sagte, dem Ministerium lägen keine verlässlichen Informationen über den "zum x-ten Mal" vermeldeten Tod des IS-Anführers vor. Stattdessen gebe es "widersprüchliche Details", die "legitime Fragen und Zweifel an der Realität und vor allem am Erfolg dieser amerikanischen Operation aufkommen lassen." Al-Bagdadi war in den vergangenen Jahren mehrfach fälschlich für tot erklärt worden.



Der Iran reagierte zurückhaltend auf die Todesnachricht. Regierungssprecher Ali Raribei sagte, al-Bagdadis Tod bedeute nicht das Ende des IS, ebenso, wie der Terrorismus nicht durch den Tod bin Ladens ausgetrocknet werden konnte. In erster Linie sei der Terrorismus in der Region das Ergebnis einer falschen Nahostpolitik der USA. Solange die nicht "geändert" sei, werde es auch weiterhin Gruppen wie den IS geben.

Die Kurden in Nordsyrien haben den Tod des Terroristenchefs als "historische Errungenschaft" gefeiert. Er sei "Ergebnis einer engen Zusammenarbeit" zwischen den Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) und den USA. Bei der Suche nach al-Bagdadi hätte man sich mehr als fünf Monate lang mit der amerikanischen Seite abgestimmt, teilten die SDF mit. Allerdings rechnen die kurdischen Milizen mit Vergeltungsangriffen durch Schläferzellen des IS. Der SDF-Kommandeur Maslum Abdi sagte, er stelle sich auf Angriffe auf Gefängnisse unter kurdischer Verwaltung ein. Tausende IS-Kämpfer werden momentan in ihnen festgehalten. Im Kampf gegen den IS sind 11.000 kurdische Kämpfer ums Leben gekommen. Trotz des Abzugs der US-Truppen aus Nordsyrien, die die türkische Offensive im Kurdengebiet ermöglicht hat, stellten die SDF klar, dass sie auch weiterhin mit den USA kooperieren würden: "Wir bei den SDF betonen, dass unsere gemeinsame Arbeit mit dem US-geführten internationalen Bündnis weitergeht."

Noch bis zu 18.000 IS-Angehörige auf freiem Fuß

Al-Bagdadi ist bei einer US-Militäroperation in der nordwestlichen syrischen Provinz Idlib ums Leben gekommen. Bei einer Ansprache im Weißen Haus sagte Trump, bei dem Einsatz habe al-Bagdadi sich durch einen Sprengstoffgürtel selbst das Leben genommen, auf US-Seite soll es keine Opfer gegeben haben. Al-Bagdadi war als langjähriger Anführer des IS einer der meistgesuchten Terroristen der Welt. Der 1971 geborene Iraker saß nach dem Sturz des Diktators Saddam Hussein im Jahr 2003 in einem US-Gefängnis im Irak, die Führung des IS übernahm er 2010.



Im Jahr 2014 rief er das Kalifat auf großen Territorien des Irak und Syriens aus. Damit drückte er den Anspruch der Terrororganisation aus, alle Muslime weltweit zu vereinen und zu führen. Nach dem Fall des letzten IS-Rückzugsortes im ostsyrischen Baghus gilt die Gruppe territorial als besiegt, allerdings sollen sich noch bis zu 18.000 IS-Angehörige im früheren Herrschaftsgebiet der Extremisten aufhalten. IS-Ableger sind in zahlreichen anderen Ländern aktiv, darunter im Bürgerkriegsland Libyen.



IS-Anführer - Abu Bakr al-Bagdadi ist tot Der Anführer der Terrormiliz „Islamischer Staat“ hat sich bei einem US-Militäreinsatz in Syrien selbst getötet. Das gab US-Präsident Donald Trump bekannt. © Foto: Alex Wong /Getty Images