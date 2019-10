Bei einem Wahlkampfauftritt in New York hat der demokratische US-Präsidentschaftsbewerber Bernie Sanders Unterstützung von der aufstrebenden Kongressabgeordneten Alexandria Ocasio-Cortez bekommen. "Das Bewerberfeld der Demokraten ist eines der besten in einer Generation, und das ist zum Großteil auf die lebenslange Arbeit von Bernie Sanders zurückzuführen", lobte die 30-Jährige. Sie nenne Sanders "Tio Bernie" (spanisch für Onkel Bernie), sagte die New Yorkerin mit puertoricanischen Wurzeln.

Sanders liegt in Umfragen derzeit auf Platz drei hinter den demokratischen Präsidentschaftsbewerbern Joe Biden und Elizabeth Warren. Sanders' Wahlkampfteam hofft durch die Unterstützung durch Ocasio-Cortez, in den Umfragen aufzuholen und Bedenken über seine Gesundheit zu zerstreuen. Der 78-Jährige hatte Anfang Oktober einen Herzinfarkt erlitten.

"Ich bin mehr als bereit, mehr bereit denn je, den monumentalen Kampf, dem wir uns heute ausgesetzt sehen, mit Euch fortzuführen", sagte Sanders beim Betreten der Bühne.



An dem Auftritt nahm auch die Kongressabgeordnete Ilhan Omar teil. Sie ist die erste schwarze muslimische Frau, die in den Kongress gewählt wurde. Vor wenigen Tagen hatte sie gesagt, Sanders führe eine Bewegung der Arbeiterklasse an, "die über Generation, ethnische Herkunft und Geografie hinaus" gehe, um Präsident Donald Trump zu besiegen.