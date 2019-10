Mitten in der Wirtschaftskrise wird Argentinien am 27. Oktober seinen Präsidenten und das Parlament neu wählen. Der amtierende wirtschaftsliberale Präsident Mauricio Macri war 2015 mit dem Versprechen angetreten, die Armut auf null zu senken. Halten konnte er es nicht. Im Gegenteil: Der Anteil armer Menschen ist nun höher als zum Zeitpunkt seiner Amtsübernahme. 35,4 Prozent der Argentinierinnen und Argentinier können sich Grundnahrungsmittel nicht mehr leisten. Die Inflation ist hoch, die Landeswährung Peso schwach. Daran hat auch die Unterstützung des Internationalen Währungsfonds (IWF) nichts geändert: Macri bat im vergangenen Jahr um einen Kredit in Höhe von 57 Milliarden Euro, es war der größte aller Zeiten. Julia Strada ist Ökonomin am Centro de Economía Política Argentina (Cepa) in Buenos Aires. Im Interview spricht sie über den Hunger der Menschen und die bevorstehenden Wahlen.

ZEIT ONLINE: Seit Kurzem gilt in Argentinien ein Lebensmittelnotstand. Was bedeutet das und wie schlecht steht es um die Versorgung der Menschen im Land?

Julia Strada: Die Lage ist ernst. Vor den Suppenküchen werden die Schlangen immer länger. Zwischen 30 und 40 Prozent der Argentinierinnen und Argentinier sind auf Hilfe angewiesen, weil sie sich Nahrungsmittel nicht mehr leisten können. Nun hat der Kongress den Lebensmittelnotstand ausgerufen. Das bedeutet: Die Zuschüsse, die der Staat für öffentliche Suppenküchen bereitstellt, sollen um die Hälfte erhöht werden. Allerdings ist noch unklar, wie viel mehr Geld dadurch in die Essensausgaben fließen wird. Das hängt davon ab, welche Summe die Abgeordneten zugrunde legen – worauf sie die Erhöhung um 50 Prozent also beziehen. Darüber wird im Kongress noch diskutiert.



ZEIT ONLINE: Die Armut ist in Argentinien im vergangenen Jahr stark angestiegen, gleichzeitig sorgt die Inflation dafür, dass Lebensmittel immer teurer werden. Was tut der Staat sonst noch für Menschen, die nicht mehr genug zum Leben haben?

Strada: Der Staat tut nicht genug für sie. Als Mauricio Macri bei den Vorwahlen im August seinem linken Herausforderer Alberto Fernández unterlag, stieg die Inflation erneut an. Deshalb hat die Macri-Regierung eine Ausgleichszahlung beschlossen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollten 5.000 Pesos, umgerechnet fast 79 Euro, erhalten, um die starke Geldentwertung abzufedern. Eigentlich sollten Unternehmen das Geld Anfang Oktober an ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bezahlen. Vor allem kleinere und mittlere Unternehmen können sich das aber nicht leisten, weil sie um ihr Überleben kämpfen. Macri wälzt die Verantwortung an die Firmen ab – mit dem Ergebnis, dass die meisten Arbeitnehmer kein zusätzliches Geld erhalten. Und wir reden hier nur von denen, die eine Festanstellung haben.



ZEIT ONLINE: In Argentinien und anderen lateinamerikanischen Staaten gibt es viele Menschen, die mal hier und mal dort arbeiten, ohne fest irgendwo gemeldet zu sein. Was ist mit ihnen?

Strada: Sie sind aufgeschmissen. Gelegenheitsjobs, mit denen sie sich sonst über Wasser halten, gibt es derzeit kaum. Die Arbeitslosigkeit ist deutlich angestiegen, sie liegt bei 10,6 Prozent. In Buenos Aires sehe ich immer wieder Menschen, die auf der Straße schlafen. Ohne die Suppenküchen, die soziale oder kirchliche Organisationen betreiben, hätten sie nicht einmal etwas zu essen.

ZEIT ONLINE: Bisher hat der IWF von seinem Notfallkredit 44 von 57 Milliarden Dollar an Argentinien bezahlt. Was ist damit passiert?

Strada: Wofür genau der Großteil des Geldes verwendet wurde, ist von außen nicht nachvollziehbar. Ein kleinerer Teil wurde an Gläubiger privater Firmen bezahlt. Der Staat hat sozusagen Schulden von Unternehmen bei Privatleuten mit Schulden beim IWF getauscht. Bei den Menschen in Argentinien kommt nichts von dem Darlehen an. Das lässt sich gut an der Armutsstatistik ablesen: In nur einem Jahr, also im Zeitraum der IWF-Zahlungen, hat die Armut stark zugenommen.