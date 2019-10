Argentinien hat einen neuen Präsidenten. Und doch: In der gestrigen Wahlnacht kam das wichtigste politische Signal wohl von dem bisherigen Staatschef Mauricio Macri. Der räumte spät am Abend seine Niederlage ein, die mit 40 gegen 48 Prozent der Wählerstimmen deutlich ausfiel, und lud seinen Nachfolger Alberto Fernández zum Kaffee ein. Nun wollen der unterlegene Mitte-rechts-Mann und der siegreiche Mitte-links-Mann "einen geordneten Übergang" besprechen.

In Südamerika ist so ein demokratischer Machtübergang in diesen Tagen nicht selbstverständlich, wie ein Blick auf die Nachbarländer zeigt. In Chile gingen auch am Wochenende Hundertausende Menschen auf Straße. Über die vergangen zwei Wochen sind dort Polizei- und Streitkräfte gegen Demonstranten Amok gelaufen, Demonstranten wiederum haben geplündert und gebrandschatzt, mindestens 19 Menschen verloren ihr Leben und Hunderte wurden verletzt.

In Bolivien, wo am 20.Oktober eine Präsidentschaftswahl stattfand, halten seither Proteste an. Wahlbeobachter und die Opposition befürchten, dass der wiedergewählte Linkspräsident Evo Morales die Ergebnisse manipuliert und die Macht widerrechtlich an sich gerissen hat. So etwas kennt man von einer anderen Linksregierung der Region, in Venezuela, länger schon: Dort hat der Präsident Nicolás Maduro inzwischen die Demokratie weitgehend abgeschafft, nachdem er bei freien Wahlen nicht mehr gewinnen konnte. Auch hat er Hunderte Andersdenkende einsperren und foltern lassen.

In Brasilien, der größten wirtschaftlichen und politischen Macht auf dem Kontinent, regiert seit Jahresbeginn ein rechtsradikaler Präsident. Der wurde zwar demokratisch gewählt, aber erst, nachdem kurz vor dem Wahltermin der viel beliebtere Wahlfavorit Lula da Silva ins Gefängnis gesteckt wurde. Es war ein fadenscheiniges Verfahren, die Anklage lautete auf Korruption, und die Rolle der Richter und Staatsanwälte bei dieser Aktion und ihre politischen Verflechtungen werden gerade unter großen Schwierigkeiten aufgeklärt.

In vielen Ländern Südamerikas ist die Demokratie in Gefahr. Die Menschen sind nach Jahren enttäuschender Wirtschaftsentwicklung tief frustriert und autoritäre Kräfte von links und rechts gewinnen an Kraft. Aber nicht so in Argentinien. Alberto Fernández, der neue Mann im rosafarbenen Regierungssitz von Buenos Aires, steht für die politische Mitte: weiter links als der bisherige Präsident, der wirtschaftsliberale Macri, aber mitten im demokratischen Spektrum. Man könnte ihn annähernd als einen Sozialdemokraten beschreiben. Fernández ist hauptsächlich deswegen an die Macht gekommen, weil Macri sein Versprechen von 2015 nicht gehalten hat. Der scheidende Präsident gab sich als "Technokrat" und wollte die Wirtschaft schnell wieder voranbringen. Doch das hat nicht geklappt.

Der große Kapitalstrom kam nie

Macri vertritt eine orthodoxe Wirtschaftspolitik, sprach sich also für Marktöffnungen, Subventionsstopps und einen Sparkurs für die öffentlichen Haushalte aus, was bei den Argentiniern zeitweise auch mehrheitsfähig war. Doch er bekam auffällig wenig hin. Die jährliche Inflationsrate liegt immer noch oberhalb von 30 Prozent, die Wirtschaft schrumpft, statt zu wachsen, die Arbeitslosenquote verharrt bei um die zehn Prozent und die Armut hat zugenommen.

Macris Anhänger verteidigen ihn und sagen, dass er in dieser Ära angespannter Weltmärkte, niedriger Preise an den Rohstoffmärkten und eines geerbten volkswirtschaftlichen Totalschadens gar nicht viel mehr ausrichten konnte. Seinen Kritikern gilt er als glückloser politischer Akteur, der anfangs zu lange mit Reformen zögerte, später dann zu schnell durchgreifen wollte und sich zum Ende hin dem Druck der Straße beugen musste. Ein großes politisches Tabu brach Macri, als er 2018 einen ungewöhnlich hohen, 57 Milliarden Dollar schweren Kredit beim Internationalen Währungsfonds (IWF) aufnahm, der mit harten Sparauflagen verknüpft war. Macri hatte darauf gesetzt, dass seine orthodoxe Politik ein Zeichen für internationale Investoren setzte: Hier kann wieder investiert werden! Doch der große Kapitalzustrom kam nie.