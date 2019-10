Katalonien - Gewalt bei Protesten in Barcelona Bei Demonstrationen in Barcelona ist es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen gekommen. Die Polizei setzte Tränengas ein. © Foto: Reuters/Albert Gea

Die Proteste in Katalonien gegen die langjährigen Haftstrafen für Vertreter der Unabhängigkeitsbewegung haben am Freitagabend einen neuen Höhepunkt erreicht: Nach einem Sternmarsch aus fünf katalanischen Städten versammelten sich nach Angaben der Polizei insgesamt etwa 525.000 Menschen zu einer Großkundgebung in Barcelona.



Die Hauptkundgebung auf dem Prachtboulevard Passeig de Gracia im Zentrum Barcelonas verlief zwar ohne größere Zwischenfälle. Die Teilnehmer forderten die Freilassung der "politischen Gefangenen" und sangen die katalanische Hymne. Polizei und mehrere Hundert Demonstranten gerieten aneinander, als Protestierende Flaschen, Eier und Farbe an die Tore des Polizeihauptquartiers im Stadtzentrum von Barcelona warfen. Große Müllcontainer wurden angezündet, dann schritten die Einsatzkräfte ein. Sie benutzten Gummigeschosse und Tränengas, um die Massen auseinanderzutreiben.

Es war der fünfte Krawalltag in Folge in Barcelona. Etwa 400 Menschen wurden seither laut Regional- und Zentralbehörden verletzt, rund die Hälfte davon Polizisten. Wie die Polizei mitteilte, wurden am Freitag drei Kundgebungsteilnehmer – darunter zwei Minderjährige – festgenommen. Ein Beamter sei verletzt worden. Ausschreitungen gab es am Abend auch in Girona, Tarragona und Lleida.



128 Demonstranten seit Montag festgenommen

Innenminister Fernando Grande-Marlaska sagte, seit Beginn der Proteste am Montag seien in ganz Katalonien 128 Demonstranten festgenommen worden. Von diesen seien neun aktuell hinter Gittern, sie seien entweder in U-Haft oder warteten auf die Anhörung durch den Ermittlungsrichter. Man werde gegen gewalttätige Demonstranten "das Strafrecht in aller Härte anwenden", sagte der Minister der sozialistischen Zentralregierung vor Journalisten in Madrid. Grande-Marlaska bezifferte die Zahl der "organisierten gewaltbereiten Demonstranten" auf etwa 400.

Bereits zuvor hatten sich tausende Menschen an einem Generalstreik beteiligt. Allein in Barcelona mussten 57 Flüge am Boden bleiben, die Oper sagte eine Vorstellung ab, die weltberühmte Gaudí-Kathedrale Sagrada Família wurde für Besucher geschlossen und auf dem bekannten Boquería-Markt in Barcelonas Altstadt waren nur wenige Verkaufsstände geöffnet. Auch ein Werk des Autobauers Seat mit mehr als 6.500 Mitarbeitern in der Stadt Martorell blieb geschlossen. Am Morgen hatten Demonstranten nach Angaben des Verkehrsministeriums eine Autobahn und eine Nationalstraße blockiert. Ein für den 26. Oktober in der katalanischen Hauptstadt geplantes Fußballspiel von Real Madrid und dem FC Barcelona wurde wegen erwarteter Demonstrationen verschoben.

Spaniens Oberster Gerichtshof hatte am Montag Haftstrafen von bis zu 13 Jahren gegen prominente katalanische Politiker und Vertreter der Zivilgesellschaft wegen "Aufruhrs" verhängt. Dabei ging es um ihre Rolle bei dem umstrittenen Referendum zur Unabhängigkeit Kataloniens im Jahr 2017. Seit dem Urteil kam es jeden Tag in Katalonien zu Demonstrationen mit teils gewaltsamen Ausschreitungen. Für die Unabhängigkeitsbewegung, die stets für Gewaltlosigkeit eintrat, bedeutet dies einen Wendepunkt.

Spanien wählt in wenigen Wochen

Der Oberste Gerichtshof Spaniens hatte auch einen Haftbefehl gegen den im belgischen Exil lebenden früheren katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont ausgestellt. Am Freitagmorgen stellte sich Puigdemont in Brüssel freiwillig der Polizei. Vor Journalisten sagte er, er sei einem Richter vorgeführt worden, der ihn "ohne Kaution" freigelassen habe.



In wenigen Wochen wird am 10. November in Spanien das Parlament neu gewählt. Vor allem die rechtsgerichtete Opposition fordert drastische Eingriffe zur Wiederherstellung der Ordnung. Der amtierende sozialistische Ministerpräsidenten Pedro Sánchez sagte dazu auf dem Brüsseler EU-Gipfel, die Urheber der Ausschreitungen entkämen nicht ihrer Strafe, doch dürfe sich der Staat nicht zu "überzogenen Reaktionen" verleiten lassen.

Katalonien ist in der Frage seiner Unabhängigkeit gespalten. Nach einer im Juli veröffentlichten Umfrage der Regionalregierung befürworten 44 Prozent der Bevölkerung eine Abspaltung von Spanien, 48,3 Prozent lehnen sie ab.