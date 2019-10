Nachdem der US-Präsidentschaftsbewerber Bernie Sanders Anfang der Woche mit einem Herzinfarkt in einer Klinik behandelt werden musste, hat er das Krankenhaus in Las Vegas inzwischen wieder verlassen. Dem 78-Jährigen seien zwei Stents eingesetzt worden, um die verstopften Arterien offen zu halten, sagten seine Ärzte. Sanders hat am Dienstag bei einer Wahlkampfveranstaltung in Las Vegas Beschwerden in der Brust verspürt. Die Wahlkampfauftritte des Senators sind am Mittwoch bis auf Weiteres abgesagt worden.

Nach Angaben der Ärzte verließ Sanders das Krankenhaus mit "als gut zu erwartenden Fortschritten". Sanders erklärte, ihm gehe es nach zweieinhalb Tagen im Krankenhaus wieder "großartig". Nach einer "kurzen Auszeit" freue er sich darauf, wieder zur Arbeit zurückzukehren. Sanders plant, bereits an der nächsten Fernsehdebatte der Präsidentschaftsanwärterinnen der oppositionellen Demokraten am 15. Oktober teilzunehmen.

Joe Biden liegt in Umfragen vorn

Der linksgerichtete Senator gehört zum engeren Favoritenkreis der Demokraten für die Kandidatur gegen Präsident Donald Trump im kommenden Jahr. In den jüngsten Umfragen war er allerdings vom zweiten auf den dritten Platz zurückgefallen. Überholt wurde Sanders von der Senatorin Elizabeth Warren, die ebenfalls dezidiert linke Positionen vertritt. Vorn liegt in den meisten Umfragen weiterhin Ex-Vizepräsident Joe Biden.

2016 unterlag Sanders damals im internen Wettstreit der Partei um die Präsidentschaftskandidatur der früheren Außenministerin Hillary Clinton, die dann die Wahl gegen Trump verlor. Der Senator aus dem Neuenglandstaat Vermont ist selber parteilos, aber eng mit den Demokraten verbündet. Dies ermöglicht ihm die Bewerbung um die Präsidentschaftskandidatur der Partei. Sanders bezeichnet sich als "demokratischen Sozialist" und streitet unter anderem für eine stärkere Besteuerung der höchsten Einkommensschichten und global operierender Konzerne.