Der US-Präsidentschaftsbewerber Bernie Sanders hat seine Wahlkampagne wegen eines Gesundheitsproblems vorübergehend ausgesetzt. Bei 78-jährigen Senator sei eine blockierte Arterie diagnostiziert worden, teilte dessen Berater Jeff Weaver mit. Deshalb seien seine Wahlkampfveranstaltungen "bis auf Weiteres" abgesagt.



Wie Weaver weiter ausführte, hatte Sanders während einer Wahlkampfveranstaltung in Las Vegas Schmerzen in der Brust verspürt und sich untersuchen lassen. Dem Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur der oppositionellen Demokraten wurden dann zwei Stents eingesetzt – Implantate also, die die Adern weiten und so für einen unterbrechungsfreien Blutzufluss zum Herzen sorgen.

Der Eingriff sei "erfolgreich" verlaufen, sagte Weaver. Sanders sei nun guter Dinge und unterhalte sich mit seinen Besuchern.



Der linksgerichtete Senator gehört zum engeren Favoritenkreis bei den Demokraten für die Kandidatur gegen Präsident Donald Trump im kommenden Jahr. Angeführt wird das Feld vom früheren Vizepräsidenten Joe Biden, gefolgt von Sanders und der Senatorin Elizabeth Warren, die ebenfalls dezidiert linke Positionen vertritt.

Bereits 2016 hatte Sanders in den Vorwahlen der Demokraten 2für Furore gesorgt, als er überraschend viele, vor allem junge Menschen mobilisieren konnte. Im internen Wettstreit der Demokraten um die Präsidentschaftskandidatur unterlag er damals dann aber der früheren Außenministerin Hillary Clinton, die dann die Wahl gegen Trump verlor.