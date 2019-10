Nach einer fast 24-stündigen, umstrittenen Aussetzung der Auszählung sind die vorläufigen Stimmzahlen der Präsidentenwahl in Bolivien aktualisiert worden. Der obersten Wahlbehörde zufolge liegt nach der Auszählung von rund 95 Prozent der Stimmen Amtsinhaber Evo Morales mit 46,4 Prozent in Führung. Sein wirtschaftsfreundlicherer Rivale Carlos Mesa erreicht rund 37,07 Prozent. Um eine Stichwahl am 15. Dezember zu verhindern, muss Morales seinen Vorsprung auf zehn Punkte ausbauen. Ihm würden also nur 0,67 Prozentpunkte fehlen.



Mesa hatte zuvor schwere Vorwürfe gegen Morales erhoben. Dieser wolle eine Stichwahl verhindern, indem die Bekanntgabe des endgültigen Wahlergebnisses hinausgezögert werde. Mesa warf Morales vor, mit der Wahlkommission konspiriert zu haben, um "den Weg zu einer zweiten Wahlrunde zu versperren". Er sprach von einer möglichen Wahlmanipulation. Ein Vertreter der US-Regierung forderte die bolivianischen Behörden dazu auf, Transparenz bei der Stimmauszählung zu gewährleisten.

Nach Bekanntgabe der Teilergebnisse am Sonntag war Morales nicht auf die zweite Wahlrunde eingegangen. Bislang hatte Morales, der erste indigene Staatschef des südamerikanischen Landes, alle Präsidentschaftswahlen im ersten Wahlgang gewonnen.

Die Kandidatur des seit 2006 regierenden Morales für eine vierte Amtszeit ist umstritten. Boliviens Verfassung verbietet eigentlich eine vierte Amtszeit. Das oberste Wahlgericht hatte jedoch im vergangenen Dezember eine erneute Kandidatur Morales' genehmigt.