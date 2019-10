Nach der Präsidentschaftswahl in Bolivien hat sich der amtierende Präsident Evo Morales zum Sieger erklärt. Nach bolivianischem Gesetz ist eine Stichwahl nicht mehr nötig, wenn ein Kandidat einen Vorsprung von mindestens zehn Prozentpunkten hat. Das sei der Fall, sagte Morales am Donnerstag auf einer Pressekonferenz. Mehr als 98 Prozent der Stimmen der Wahl vom Sonntag seien ausgezählt, und er habe genug Stimmen erhalten, um eine zweite Wahlrunde gegen Ex-Präsident Carlos Mesa zu vermeiden. Anhänger der Opposition reagierten verärgert.

Mesa kündigte an, ein Bündnis zu bilden, um die Wahl auf den Straßen "zu verteidigen". Er beschuldigte Morales, einen "gewaltigen Betrug" begangen zu haben, um wiedergewählt zu werden. In den vergangenen Tagen hatte es teils gewaltsame Proteste gegeben, weil die Bekanntgabe der Ergebnisse ohne Mitteilung von Gründen zwischenzeitlich für einen Tag gestoppt worden war. Nach dem Aussetzer stieg Morales' Stimmenanteil plötzlich an.

Bolivien - Ausschreitungen nach Präsidentschaftswahl Die Wiederwahl von Präsident Evo Morales hat in Bolivien teils gewaltsame Proteste ausgelöst. Die Opposition spricht von Wahlbetrug, Beobachter zweifeln das Ergebnis an. © Foto: Juan Karita/dpa

Am Donnerstagabend waren 99,92 Prozent der Stimmen ausgezählt. Morales führte demnach mit 47,07 Prozent der Stimmen vor seinem Rivalen Mesa, der 36,51 Prozent der Stimmen bekam. In vier Orten im Amazonas-Department Beni müsse die Wahl wegen Unregelmäßigkeiten jedoch wiederholt werden, teilte die oberste Wahlbehörde mit. Dies soll am 3. November geschehen, das amtliche Endergebnis verzögert sich also dementsprechend. Die Nachwahl würde das Ergebnis wegen der geringen Anzahl der Stimmberechtigten dort jedoch nicht verändern, hieß es.



Experten: Opposition könnte Morales in Stichwahl schlagen

Morales sagte, er habe mit den Simmen der Landbevölkerung gewonnen und forderte seine Widersacher auf, ihren Betrugsvorwurf zu belegen. Die Opposition war in ihrer Ablehnung von Morales' Wahlsieg vereint. Analysten gehen davon aus, dass eine geeinte Opposition eine Chance hat, Morales in einer Stichwahl zu schlagen.



Die Anhänger der Opposition setzten ihre gewaltsame Proteste fort. Zugleich gingen auch Morales' Unterstützer für ihn auf die Straße. Am Donnerstag sollten Demonstrationen in der vom Koka-Anbau geprägten Region Chapare stattfinden, wo der indigene Präsident viel Rückhalt hat.



EU unterstützt Stichwahl

Internationale Wahlbeobachter bekundeten Bedenken wegen der Unterbrechung. Die Organisation Amerikanischer Staaten sprach sich wegen der Bedenken für eine Stichwahl aus, was Morales ablehnte. Auch die EU unterstützte diesen Vorschlag. Die laufende Stimmauszählung der ersten Wahlrunde sollte beendet und eine zweite Runde angesetzt werden, forderte eine Sprecherin der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini am Donnerstag. So könne das Vertrauen und den Respekt des bolivianischen Volkes vor demokratischen Wahlen wiederherstellen.

Am Mittwoch hatte Morales seine Gegner eines Putschversuchs beschuldigt. Der sozialistische Präsident von Venezuela, Nicolás Maduro, äußerte Unterstützung für seinen Verbündeten Morales. Ein Putsch sei vorhergesagt und besiegt worden, sagte er.

Der linke Morales regiert das arme Land seit 2006; er hatte bislang alle Präsidentschaftswahlen im ersten Wahlgang gewonnen. Lange Zeit stand er für politische und wirtschaftliche Stabilität. Doch Korruptionsvorwürfe und undemokratisches Vorgehen schmälerten die Unterstützung für den 59-Jährigen. Außerdem verlangsamt sich das Wirtschaftswachstum. Bei einer Wiederwahl könnte der ehemalige Kokabauer und erste indigene Staatschef des südamerikanischen Landes bis 2025 im Amt bleiben.