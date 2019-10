Der britische Premierminister Boris Johnson will Berichten zufolge doch eine Verlängerung der Brexit-Frist in Erwägung ziehen, sollte kein Deal mit der Europäischen Union zustande kommen. So steht es in einem Dokument der Regierung, das einem schottischen Gericht vorgelegt wurde, berichten die Nachrichtenagentur AP und die britische Zeitung The Guardian. Ein Sprecher Johnsons sagte, zu laufenden Gerichtsprozessen nehme man nicht Stellung.

Das britische Parlament hatte im September ein Gesetz verabschiedet, das den Premier dazu verpflichtet, einen Antrag auf eine Brexit-Verschiebung zu beantragen, sollte bis zum 19. Oktober kein Abkommen ratifiziert sein. Johnson besteht aber darauf, dass Großbritannien am 31. Oktober aus der EU ausscheiden wird, mit oder ohne Abkommen. Wie er das Gesetz umgehen will, ist bislang unklar.

Abgeordnete wollen nun gerichtlich feststellen lassen, dass Johnson das Gesetz befolgen muss. Bei einer Anhörung vor dem Obersten Gericht Schottlands wurde nun offenbar ein Dokument von der Regierung eingebracht, aus dem hervorgeht, dass Johnson den Antrag auf Verschiebung stellen wird, sollte kein Deal zustande kommen.

Vor Kurzem hatte der Regierungschef noch gesagt, er wolle "lieber tot im Graben" liegen, als eine Verschiebung der Brexit-Frist zu beantragen. Johnson hatte jedoch stets betont, dass er nicht gegen das Gesetz verstoßen und das Land trotzdem am 31. Oktober aus der Staatengemeinschaft führen werde , "komme, was wolle". Spekuliert wird daher, dass er trotzdem ein Schlupfloch suchen könnte, um die Brexit-Verschiebung zu verhindern. Einem Antrag auf Verlängerung müssten alle 27 bleibenden EU-Staaten zustimmen.

Die Mitgliedsländer der EU sind nach Ansicht des irischen Ministerpräsidenten Leo Varadkar bereit, über einen weiteren Aufschub zu beraten. Falls Großbritannien einen solchen Antrag stelle, werde darüber nachgedacht, sagte Varadkar, nachdem über das Gerichtsdokument berichtet worden war. Aber die meisten EU-Länder würden ein neuerliches Verschieben wohl nur erwägen, wenn es dafür gute Gründe gebe. "Vorrang hat, dass wir zu einer Vereinbarung kommen."