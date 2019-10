Man könnte sich in diesen Tagen zu dem Gedanken verleiten lassen, dass die Brexit-Sage niemals endet. Dazu kursierte vor Kurzem ein Witz. Der britische Premierminister wird wohl noch in zweihundert Jahren regelmäßig nach Brüssel pilgern, um einen Aufschub des Brexits zu erbitten: "Niemand erinnert sich, woher diese Tradition stammt. Aber jedes Jahr zieht sie viele Touristen aus der ganzen Welt an."

Und doch scheint sich das Land jetzt auf den Weg zu einer Entscheidung zu machen. Mit viel Mühe hat Boris Johnson das Parlament dazu bewegt, für eine Neuwahl zu stimmen. Falls er am 12. Dezember diese Wahl gewinnt, was momentan als recht wahrscheinlich gilt, dürfte er es schaffen, Großbritannien aus der Europäischen Union heraus zu führen. Dann wird Johnson die britische Politik auf absehbare Zeit dominieren.

Eine Kombination aus zwei Faktoren erklärt den erstaunlichen Aufstieg des exzentrischen Hinterbänklers zu einem recht beliebten Premierminister, der das Land auf lange Zeit hinweg prägen könnte. Johnson hat die älteste politische Partei der Welt einerseits in eine schamlose Verkörperung des Populismus verwandelt. Aber die Art des Populismus, die Johnson betreibt, ist viel moderater als die besser bekannte Variante, die von Thüringen bis in die Vereinigten Staaten ihr Unwesen treibt.

Sieg über eine selbstsüchtige Elite

Wenn man Johnson beim Reden zuhört, gewinnt man schnell den Eindruck, dass die britische Politik heutzutage aus einem Kampf zwischen zwei einander in tiefster Feindseligkeit verbundenen Kräften besteht. Einerseits ist da eine selbstsüchtige Elite, die den Willen des britischen Volkes nur allzu gerne für ihre weltfremden Werte opfern würde. Auf der anderen Seite steht das echte Volk, dessen Votum für den Brexit einem heroischen Versuch entstammt, diese Elite endlich in die Schranken zu weisen. Johnsons Grundversprechen besteht darin, dem Volk zu einem Sieg über die selbstsüchtige Elite zu verhelfen.

Seit er es zum Premierminister geschafft hat, bedient sich Johnson unentwegt dieser Narrative und versucht so, all jene unabhängigen Institutionen, mit denen er in den Konflikt geht, zu delegitimieren. So hat er in den letzten Wochen die Konservativen zur "Partei des Volkes" ernannt sowie die Legitimität der Medien, der Gerichte und sogar des Parlaments angegriffen. Auf einer Parteikonferenz behauptete er etwa unter lautem Lachen und Applaus, dass die "Wähler mehr Einfluss auf das Dschungelcamp als auf das House of Commons" hätten.



Das macht etwas verständlich, was sonst unerklärlich erscheint. Warum hat Johnson es geschafft, große Teile der Konservativen Partei hinter seiner Vision für den Brexit zu vereinigen, obwohl sein Vorschlag dem gescheiterten Deal von Theresa May verblüffend stark ähnelt?

Mays Deal war allseits unbeliebt. Diejenigen, die eine enge Beziehung zwischen der EU und Großbritannien erhalten wollen, beklagten den wirtschaftlichen Schaden, den das Land erleiden würde, wenn es aus dem Europäischen Binnenmarkt aussteigt. Diejenigen wiederum, die einen klaren Bruch mit Europa befürworten, monierten dagegen, dass die britische Industrie sich auch in Zukunft an Brüsseler Regeln halten müsste. Sowohl viele "Remainers" als auch viele "Leavers" waren sich letztlich in einem Punkt einig: Wenn sich das Land auf Mays Deal einlässt, wird es seinen Einfluss in Europa aufgeben, ohne die Freiheit eines radikalen Neuanfangs zu gewinnen.



Es ging nie wirklich um fachliche Fragen

Das Abkommen, für das Boris Johnson nun eine Mehrheit gewinnen will, teilt dieses Manko. Genauso wie Mays Deal lässt auch sein Vorschlag eine Zukunft erwarten, in der Großbritannien entweder Brüssels Regeln akzeptiert oder keinen echten Freihandel mit der EU genießt. Aus einer rein fachlichen Perspektive ist es deshalb vollkommen unverständlich, warum so viele Abgeordnete, die Mays Deal lautstark verteufelt haben, nun für Johnsons sehr ähnlichen Deal stimmen wollen.

Die einzig plausible Erklärung ist, dass es im Drama der vergangenen drei Jahre nie wirklich um die fachlichen Fragen ging. Das eigentliche Anliegen der brexiteers war und ist es, dem angeblich echten Volk zu seinem Sieg über das verblassende Establishment zu verhelfen. Und indem er seinen recht moderaten Brexit-Deal in immer populistischere Sprache hüllt, hat Johnson ihnen die Gewissheit gegeben, dass er es mit dem Angriff auf die Elite ernst meint.

Wenn (oder falls) der Brexit einmal nicht mehr das allbeherrschende Thema der britischen Politik ist, wird Johnson denselben Ansatz wahrscheinlich auch auf andere Politikfelder übertragen. Stilistisch wird er weiter den scharfen Populisten spielen. Substanziell wird seine Politik aber relativ moderat ausfallen.