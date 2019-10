Boris Johnson hat der EU mit einem EU-Austritt Großbritanniens ohne Abkommen gedroht. "Es ist überhaupt kein Ergebnis, das wir anstreben. Aber lassen Sie mich das sagen, es ist ein Ergebnis, für das wir bereit sind", sagte Johnson auf dem Parteitag der britischen Konservativen in Manchester. Falls die EU seine Vorschläge nicht annehme, sei die Alternative ein No Deal.

Die ganze Welt wolle, dass die Sache erledigt ist, sagte Johnson. Deshalb werde Großbritannien die EU am 31. Oktober verlassen. "Komme, was wolle." Dreieinhalb Jahre nach dem Referendum fühlten sich die Briten, "als ob sie zum Narren gehalten werden".

Noch an diesem Mittwoch will Johnson sein Angebot der EU vorlegen. Einem Bericht des britischen Telegraph zufolge fordert Johnson darin weitgehende Zugeständnisse der EU in der Irland-Frage. Er will damit erreichen, dass die als Backstop bezeichnete Garantieklausel für eine offene Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland aus dem Austrittsabkommen gestrichen wird.

Diese Vorschläge seien ein Kompromiss für beide Seiten, versicherte Johnson. "Und ich hoffe sehr, dass unsere Freunde das verstehen und ihrerseits kompromissbereit sind." Er versprach, es werde keine Kontrollen an der Grenze zwischen der Republik Irland und dem britischen Nordirland geben, auch nicht in Grenznähe. "Wir werden den Friedensprozess und das Karfreitagsabkommen respektieren", sagte der britische Premier.

Juncker will mit Johnson telefonieren

Nach dem von Johnsons Vorgängerin Theresa May mit der EU ausgehandelten Abkommen würde Nordirland in einer Zollunion mit der EU bleiben, bis eine dauerhafte Lösung in der Grenzfrage gefunden ist. Johnson lehnt diesen sogenannten Backstop ab, weil er seiner Meinung nach Großbritannien dauerhaft an die EU binden würde.

Die EU-Kommission kündigte an, Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker werde an diesem Mittwochnachmittag mit Boris Johnson telefonieren. Anschließend werde Juncker die EU-Staaten und das Europaparlament informieren.

Kann Johnson bis zum 19. Oktober keine Vereinbarung präsentieren, müsste er nach einem vom Unterhaus beschlossenen Gesetz eine weitere Verschiebung des Brexits beantragen, der derzeit für den 31. Oktober geplant ist. Johnson hatte aber wiederholt deutlich gemacht, dass er die EU Ende des Monats notfalls auch ohne Abkommen verlassen will.