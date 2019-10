"Let's get Brexit done!" – so hat der britische Premier Boris Johnson auf dem Parteitag der Tories seine Rede beendet. Wie wahr! Lasst uns dieses traurige Kapitel europäischer Geschichte abschließen, möchte man ihm zurufen. Lasst uns Großbritannien freundlich aus der EU verabschieden und ein gutes neues Verhältnis aufbauen. Die Bedingungen dieses Abschieds aber sollte man rechtzeitig vertraglich festlegen, damit der Schaden für beide Seiten einigermaßen begrenzt werden kann. Ein Brexit ohne Deal, das ist das schlechteste aller Szenarien. Und die Zeit drängt. In nur 29 Tagen wird der Brexit vollendet sein, außer es gibt eine Fristverlängerung.

Johnson behauptet, einen Brexit ohne Deal vermeiden zu wollen. Doch so recht glauben kann man ihm nicht. Auch jetzt nicht, da er der EU neue Vorschläge unterbreitet, das "letzte Angebot", wie es heißt: Nach dem, was bisher bekannt ist, soll Großbritannien am 31. Oktober aus der EU ausscheiden und sich nach einer Übergangsfrist ab Januar 2021 aus der Zollunion und allen europäischen Institutionen zurückziehen. Nordirland soll vier weitere Jahre in der Zollunion bleiben. 2025 sollen dann die Nordiren entscheiden, ob sie sich weiter an der EU ausrichten sollen oder nicht.



Das klingt nicht nur kompliziert, das ist es auch. Aber Johnson will genau das. Er legt es darauf an, zu verwirren und Fußangeln zu legen. Ein Beispiel: Es klingt zwar gut, dass die Nordiren 2025 entscheiden sollen, ob sie weiterhin EU-Regeln akzeptieren wollen. Doch was man dabei wissen muss: Nach dem Karfreitagsabkommen, das vor 21 Jahren der Insel den Frieden brachte, müssen alle Entscheidungen von den nordirischen Regierungsparteien einstimmig getroffen werden. De facto hätte also die nordirische, unionistische Kleinstpartei DUP ein Vetorecht, wenn es um Änderungen im EU-Recht geht. Das kann die EU nicht zulassen.

Keine Garantie für keine Grenze

Außerdem gibt es keine Garantie, dass es nach vier Jahren keine harte Grenze zwischen Nordirland und Irland geben wird. Genau darüber aber verhandelt die EU mit Großbritannien seit mehr als zwei Jahren. Die EU hat immer zwei Bedingungen genannt: Das Karfreitagsabkommen darf nicht gefährdet und der europäische Binnenmarkt muss geschützt werden. Der wirklich einzige Weg um das zu vermeiden, ist die sogenannte Backstop-Regelung.



Demnach bleibt Großbritannien innerhalb der europäischen Zollunion und des Binnenmarktes, bis die Beziehungen zwischen Großbritannien und Brüssel neu vertraglich festgelegt sind. Der Backstop war nie als eine Dauereinrichtung gedacht, sondern immer nur als Übergangslösung zu einem neuen Vertrag. Einen Backstop mit zeitlicher Befristung lehnt die EU aus gutem Grund ab. Der Backstop ist eine Art Versicherung – und eine Versicherung mit einem Verfallsdatum ist eben keine Versicherung. Johnsons Vorgängerin im Amt, Theresa May, hatte die Backstop-Lösung verhandelt, fand aber im britischen Unterhaus keine Mehrheit.



Die Brexiteers machten dagegen mobil. Sie behaupteten, der Backstop werde eine Dauereinrichtung sein, eine Art Gefängnis für die Briten. Das ist Propaganda – aber sie war erfolgreich. Johnson hat sie das Amt des Premierministers eingebracht.

Eine harte Grenze in Nordirland birgt außerdem die Gefahr, dass der Bürgerkrieg in Nordirland wieder aufflammt. Und selbst wenn das nicht geschehen sollte, wären die politischen und ökonomischen Verwerfungen für Nordirland immens. Nordirland ist 21 Jahre nach Unterzeichnung des Karfreitagsabkommens mit Irland inzwischen aufs Engste verwoben. Eine harte Grenze würde dieses Gewebe auseinanderreißen. Allein in Nordirland rechnet man im Fall eines No-Deal-Brexits mit dem Verlust von 40.000 Arbeitsplätzen.

Scharfmacher gibt es genug

Die EU hat zum Glück in ihrer ersten Stellungnahme zurückhaltend auf Johnsons jüngste Vorschläge reagiert. Das ist richtig so. Gemäßigt im Ton, klar in der Sache. Scharfmacher in London reichen, es braucht nicht noch welche in Brüssel oder anderen europäischen Hauptstädten. Das Problem ist nur: Selbst wenn die EU cool bleibt: Der No-Deal-Brexit kommt, wenn sich London nicht bewegt. Doch das wird mit jedem Tag unwahrscheinlicher. Johnson ist längst im Wahlkampfmodus. Ihm geht es nicht um Lösungen, ihm geht es darum, seinem Gegenüber – der EU – den Schwarzen Peter zuzuschieben, während er seine Anhänger hinter sich schart. Er will sie gegen EU und gegen die Eliten ins Feld führen, die "dem Volk" angeblich seinen Willen nehmen wollen. Diese Strategie ist für die EU ein Problem, für die britische Gesellschaft ist sie das pure Gift, für Nordirland eine tödliche Gefahr.