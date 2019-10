In der britischen Politik hat sich die Situation nochmals deutlich zugespitzt. War der Brexit bis jetzt schon gleichbedeutend mit Stillstand, könnte jetzt noch die Blockade des Parlaments hinzukommen. Zumindest hat der britische Premierminister Boris Johnson damit gedroht, sollte die Labourpartei nicht auf seinen Wunsch eingehen, für den 12. Dezember Neuwahlen anzusetzen.



In einem dreiseitigen Brief stellte Johnson Oppositionsführer Jeremy Corbyn am Donnerstagabend vor die Wahl: Labour müsse für eine vorgezogene Neuwahl stimmen. Im Gegenzug stelle Johnson in Aussicht, das Brexit-Gesetz, mit dem der Kompromiss mit der EU in britisches Recht umgesetzt werden soll, zurück ins Parlament zu bringen und mehr Zeit im Unterhaus dafür einzuräumen. Das Gesetzgebungsverfahren hatte Johnson am Sonnabend auf Eis gelegt, nachdem das Parlament für eine weitere Verzögerung gestimmt hatte.



Sollte Labour indessen die Wahl nicht unterstützen, werde die Regierung eine Art "Dienst nach Vorschrift" machen. Es würden nur noch die allerwichtigsten Dinge vor das Parlament kommen, hieß es aus 10 Downing Street. Die für den 6. November geplante Haushaltsvorlage für das kommende Jahr sagte Johnson bereits ab. Johnson werde immer wieder auf vorgezogene Neuwahlen drängen, um zu demonstrieren, dass das Parlament und vor allem Labour für den Stillstand in der Politik und die Unfähigkeit, den Brexit zu liefern, verantwortlich sei, hieß es.



Mit dem Streit um die Wahl versucht Johnson davon abzulenken, dass es keine Chance mehr gibt, den Brexit am 31. Oktober zu vollziehen, wie er es immer wieder versprochen hatte. Am heutigen Freitag treffen sich die EU-Botschafter in Brüssel und werden beraten, welche Fristverlängerung sie Großbritannien gestatten werden. Ob es bereits zu einer Entscheidung kommt oder doch noch ein Sondergipfel in der kommenden Woche einberufen wird, ist offen.

Der französische Präsident Emmanuel Macron ist eher für eine kurze Verlängerung. Bundeskanzlerin Angela Merkel eher für die vom britischen Gesetz angedachte Verlängerung bis Ende Januar. Spekuliert wird, dass es am Ende erst mal eine kurze Fristverlängerung bis Mitte November geben könnte, um den Druck zu erhöhen, den Brexit-Vertrag mit der EU zu ratifizieren. Die Frist könnte dann bis Ende Januar verlängert werden, wenn Großbritannien doch eine Neuwahl abhalten will.



Gegenseitige Blockade

I have written to Jeremy Corbyn: this Parliament must get Brexit done now or a NEW Parliament must get Brexit done so the country can move on pic.twitter.com/PekfFRsR9F — Boris Johnson (@BorisJohnson) October 24, 2019

Labour reagierte auf das Angebot von Johnson ablehnend: "Wir sind zu einer Neuwahl bereit. Aber nur, wenn die Bedrohung eines No Deal vom Tisch ist", sagte Jeremy Corbyn am Donnerstagabend. "Der No Deal ist immer noch Teil von Johnsons Strategie. Weg mit dem No Deal und dann gibt es eine Wahl." Innerhalb der Labourpartei tobt derweil ein Richtungsstreit: Die Abgeordneten der Fraktion im Parlament (PLP) lehnen eine Wahl eher ab, die Parteispitze und die linke Bewegung Momentum indessen üben Druck aus, die Wahl zu akzeptieren. Am Montag, wenn Johnson darüber abstimmen lassen will, wird sich Labour der Stimme wahrscheinlich enthalten. Damit würde Boris Johnson zum dritten Mal damit scheitern, die erforderliche Zweidrittelmehrheit im Parlament zu erreichen.



Und wie geht es jetzt weiter? Johnson wollte bislang immer erst den Brexit vollenden und dann in den Wahlkampf gehen. Dies hätte für ihn den Vorteil, dass die Brexit-Partei am rechten Rand an Bedeutung verlieren würde. Johnson hätte die Konservative Partei wieder in der politischen Mitte als One-Nation-Party ansiedeln können, ohne dem populistischen Nationalismus von Nigel Farage etwas entgegensetzen zu müssen.



Auch für Labour wäre eine spätere Wahl gut, weil sich die Wahl dann nicht nur um den Brexit drehen würde, sondern auch um Sozial- und Umweltthemen. Vor einem Brexit bestünde die Gefahr, dass sich die Stimmen der EU-Anhängerinnen und -Anhänger zudem auf die Liberalen und Labour aufteilen, Labour also schlechtere Chancen hätte, gegen die Tories zu gewinnen. Labour müsste sich zudem nicht vorwerfen lassen, dass die Partei den EU-Austritt blockiert habe.



Das Problem ist nur: Beide Seiten haben sich im Brexit-Streit so ineinander verhakt, dass eine rasche Ratifizierung des Gesetzes unwahrscheinlich erscheint. Johnson weiß, dass er den Brexit, so wie er ihn mit der EU verhandelt hat, nicht durch das Unterhaus bekommt. Die Opposition hat bereits mehrere Änderungsanträge gestellt. Da Johnson keine Mehrheit mehr im Parlament hat, kann die Opposition seinen Brexit-Vertrag erheblich abändern und das Gesetzgebungsverfahren stark in die Länge ziehen können.



Johnsons Vorgängerin Theresa May hatte für den Ratifizierungsprozess fast zwei Monate eingeplant.