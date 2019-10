Ein Erfolg und eine Niederlage für Boris Johnson und eine Empfehlung für den Aufschub des EU-Austritts: Das ist die Bilanz der Brexit-Verhandlungen am Dienstag. Das britische Parlament hat zwar für eine Prüfung der Brexit-Gesetzesentwürfe gestimmt. Das von Premierminister Johnson beantragte beschleunigte Verfahren lehnte es jedoch mehrheitlich ab. Zum 31. Oktober wird damit wohl nichts mehr mit dem Brexit – auch EU-Ratspräsident Donald Tusk sprach sich am Dienstag für eine erneute Verschiebung des Austritts aus. Das Brexit-Endspiel geht also weiter. So kommentieren internationale Medien die Entscheidungen des britischen Parlaments.

Die konservative polnische Zeitung Rzeczpospolita schreibt:

"Der Brexit zeigt die Schwäche der parlamentarischen Demokratie. Er sollte der Mutter aller Parlamente an der Themse Ruhm und Souveränität zurückgeben, aber die Wirklichkeit hat nur die riesige Schwäche Westminsters offenbart. Die Abgeordneten können zwar Lösungsvorschläge der Regierung blockieren, aber sie sind nicht in der Lage, eine echte Alternative zu präsentieren. Das Chaos ist der Feind der Demokratie, und das Unterhaus ist nicht in der Lage, dieses Chaos im Zaum zu halten."

Zur Möglichkeit von Neuwahlen meint die Londoner Times:

"Es mag peinlich für Boris Johnson sein, dass er es nicht geschafft hat, den Stichtag 31. Oktober einzuhalten. Doch wenn das der Preis für die Ratifizierung eines Brexit-Deals ist, dann sei es halt so. Die Öffentlichkeit wird eine Verzögerung um ein paar Wochen akzeptieren. Zumal die Alternative wäre, den Prozess wegen einer Neuwahl über Monate hinzuziehen. Auf jeden Fall würde eine Wahl, sollte das Parlament der Forderung Johnsons überhaupt zustimmen, ihre eigenen Risiken mit sich bringen. Johnson mag sich zwar gute Chancen gegen einen höchst unpopulären Labour-Anführer ausrechnen. Doch die Wählerstimmung kann sich bei einem Urnengang plötzlich drehen, wie Theresa May 2017 erfahren musste. Die Zeit für eine Neuwahl ist gekommen, nachdem der Brexit vollzogen wurde. Ein Moment, der nun verlockend nahe zu sein scheint."

Ebenfalls zu Neuwahlen und der Rolle der Brexit-Gegner im Parlament kommentiert das Wall Street Journal:

"Das britische Parlament hat am Dienstag die bisher schlimmste Version erfunden, den Augustinischen Brexit. Herr, lass uns die Europäische Union verlassen, haben die Abgeordneten gesagt, aber noch nicht. (...) Brexit-Gegner haben lange argumentiert, dass ihr blockierenden Parlamentsmanöver ein Austrittsabkommen aufspüren soll, das für ihre Wähler akzeptabel ist. Nach Dienstagabend legt ihre Zustimmung zu Johnsons Plan nahe, dass sie eines gefunden haben. Wenn sie es immer noch nicht beschließen wollen, verdienen die Wähler die Chance, Vertreter zu bestimmen, die das tun."



Die spanische Zeitung El País schreibt:

"In den nächsten Stunden muss Johnson die Vor- und Nachteile einer drastischen Entscheidung berechnen. Das Parlament hat bei seiner ersten Abstimmung am Dienstag ein klares positives Signal gesetzt. Er verfügt über eine ausreichende Mehrheit, um das Brexit-Abkommen abzuschließen. Aber er müsste sich mit dem Gedanken eines angemessen ausführlichen parlamentarischen Verfahrens abfinden und davon ausgehen, dass das Vereinigte Königreich die EU nicht am 31. Oktober verlassen wird. Das war die ganze Zeit Johnsons großes Versprechen..."



In Kanada kommentiert die Zeitung The Globe and Daily Mail die Rolle von Boris Johnson bei der Bedeutung des Brexit:

"Das wahrscheinlichste Ergebnis ist zurzeit, dass die EU eine Fristverlängerung gewährt, was sie sehr gerne tut. Mit viel Glück wird es in einem geordneten Austritt enden. Aber selbst das kann man nicht als glückliches Ergebnis betrachten. Der Brexit, selbst ein ruhiger und ausgehandelter, ist keine gute Idee. Er wäre eine dauerhafte Ausbremsung der Wirtschaft des Vereinigten Königreichs und könnte vermutlich dafür sorgen, dass Schottland die EU verlässt. Herr Johnson ist kein Retter.