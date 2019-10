Wird Großbritannien die EU am 31. Oktober verlassen? Am heutigen Dienstag wird sich entscheiden, ob der britische Premierminister Boris Johnson sein so oft wiederholtes Versprechen halten kann. Und es könnte erneut ein langer Tag werden. Die Abgeordneten im Unterhaus diskutieren das Gesetzespaket, die sogenannte Withdrawal Agreement Bill. Damit soll der Kompromiss mit der EU in britisches Recht umgesetzt werden. Eine Abstimmung über den EU-Deal selbst findet nach dem gestrigen Veto von Parlamentssprecher John Bercow nicht mehr statt.



Der Zeitplan ist extrem knapp: Immerhin umfasst das Gesetz mehr als 100 Seiten. Die britische Regierung möchte das gesamte Paket möglichst rasch – in drei Tagen – durch das Unter- und das Oberhaus peitschen. Anders lässt sich Johnsons Termin nicht mehr halten. Aber im Parlament regt sich bereits erheblicher Widerstand.



Wie läuft der Dienstag konkret ab? Das Unterhaus wird nach einer mehrstündigen Debatte in einer ersten Abstimmung darüber befinden, ob es das Gesetz im Prinzip annimmt. Eine (knappe) Mehrheit dafür scheint relativ sicher. Verliert Johnson sie wider Erwarten, könnte er über eine Neuwahl am 28. November oder 5. Dezember abstimmen lassen, in der Hoffnung, es später mit einer größeren Parlamentsmehrheit noch einmal zu versuchen. Weil die Neuwahl an einen konkreten Termin gebunden ist, wäre keine Zweidrittelmehrheit im Unterhaus notwendig, eine einfache würde ausreichen.



Dann folgt sofort der Antrag der Regierung, das Gesetzgebungsverfahren zu beschleunigen, damit das Verfahren bereits am Donnerstagabend beendet ist. Dieser Prozess würde die bisher von May und Johnson immer wieder vergeblich versuchte Abstimmung über den Deal ersetzen (meaningful vote). Die EU könnte mit der Ratifizierung beginnen. In Großbritannien müsste das Gesetz noch durch das Oberhaus und von der Königin abgesegnet werden. Am 1. November würde die Übergangsfrist bis Ende 2020 beginnen.

Das Gesetzgebungsverfahren ist in mehrere Abstimmungen aufgeteilt, die Johnson jedes Mal gewinnen muss, und das ist schwierig. Die Abgeordneten der Konservativen Partei stehen zwar relativ geschlossen hinter seinem Brexit. Selbst ein Großteil der Tory-Rebellen, die Boris Johnson aus der Fraktion ausgeschlossen hat, ist erleichtert darüber, dass dem Land nun der EU-Austritt ohne Abkommen erspart bleibt. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie den Gesetzesvorschlag, der erst am Montagabend veröffentlicht wurde, in drei Tagen komplett durchwinken. Andere Gesetzeswerke von ähnlichem politischen Kaliber brauchen wesentlich länger. Johnsons Vorgängerin Theresa May hatte zwei Monate veranschlagt.

Lehnen die Abgeordneten den engen Zeitplan von Johnson ab, wird sich das Gesetzgebungsverfahren hinziehen. Die EU würde in dem Fall über eine Fristverlängerung entscheiden. Der Brexit wäre am 31. Oktober nicht mehr möglich. Es würde bis weit in den November hinein dauern, wenn nicht in den Dezember. Aber selbst wenn das Parlament dem beschleunigten Verfahren zustimmt, muss Johnson viele Hürden nehmen. Das Gesetz hat etliche Passagen, denen einige Abgeordneten sehr kritisch gegenüberstehen. Und es wird daher Änderungsanträge geben, mit denen Abgeordnete den Deal von Johnson beeinflussen wollen.

Kritisch sind unter anderem folgende Punkte:

Die Übergangsfrist nach einem Brexit läuft bis Ende 2020. Nur wenn die Regierung spätestens im Juni 2020 eine Verlängerung vorschlägt und die Abgeordneten zustimmen, kann die Übergangsphase bis 2022 laufen. Passiert das nicht, droht erneut ein No-Deal-Brexit, sollten sich Großbritannien und EU nicht auf ein Freihandelsabkommen geeinigt haben. Es ist wahrscheinlich, dass die Abgeordneten die Gefahr eines Austritts ohne Abkommen Ende 2020 mit einem Änderungsantrag ausräumen wollen.

Im Gesetz ist festgelegt, dass zum Beispiel Arbeitnehmerrechte nicht aufgeweicht werden können. Mit diesem Zugeständnis möchte Boris Johnson Labour-Abgeordnete für seinen Brexit gewinnen. Ganz wasserdicht ist die Regelung aber nicht.

Nach dem Brexit werden Großbritannien und die EU ein Freihandelsabkommen aushandeln. Die Abgeordneten können die Regierung anweisen, wie sie zu verhandeln hat. Das britische Parlament darf jedoch nicht, wie von Theresa May versprochen, darüber abstimmen, wie das Abkommen letztlich aussieht. Einige Abgeordnete werden daher einen Antrag einbringen, der Großbritannien an die EU-Zollunion und den EU-Binnenmarkt binden soll. Da Labour und die schottische SNP diesen Antrag stützen, könnte er sogar eine Mehrheit finden.

Es wird wohl einen Antrag auf eine zweite Volksabstimmung geben, die den Deal absegnen soll. Eine Mehrheit scheint hier aber eher unwahrscheinlich.

Entscheidend ist, ob die Abgeordneten wichtige Änderungsanträge wie eine Zollunion oder sogar eine zweite Volksabstimmung durchsetzen können. Eine Zollunion könnte Boris Johnson notfalls noch verkraften. Nach einem vollzogenen Brexit sind vorgezogene Neuwahlen unausweichlich. Gewinnt er die, kann er versuchen, die Zollunion mit neuer Mehrheit im Parlament wieder zu kippen. Anders sieht es bei einem zweiten Referendum aus. Spekuliert wird, dass Johnson dann das Verfahren abbricht und Neuwahlen ausruft.

Diese Woche ist daher – nach all dem Gezerre – nun wirklich entscheidend.