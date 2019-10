Die britische Regierung will bei der EU beantragen, den Brexit zu verschieben. Das teilte Premierminister Boris Johnson in einem Telefonat mit EU-Ratschef Donald Tusk mit. "Wir warten auf den Brief", schrieb Tusk auf Twitter.



Am Nachmittag musste Johnson eine heftige Niederlage im Parlament in London einstecken. Eine Mehrheit der Abgeordneten stimmte gegen den Wunsch der Regierung, den Austrittsvertrag schon jetzt zu billigen, den Johnson mit Brüssel vereinbart hatte. Stattdessen billigten sie einen Antrag des Tory-Abgeordneten Oliver Letwin. Er zwingt Johnson dazu, eine Fristverlängerung bei der EU zu beantragen.

Bislang gilt eine Frist bis 31. Oktober. Johnson will versuchen, diesen Termin zu halten. Er sei weder eingeschüchtert noch schockiert, sagte er im Unterhaus. Dennoch sind die Chancen für einen Brexit in weniger als zwei Wochen noch einmal geschrumpft.

Somit geht die Brexit-Posse abermals in die Verlängerung. Die Parlamentarier vertagten die Entscheidung, bis das Gesetz zur Ratifizierung des Vertrags unter Dach und Fach ist. Viele Parlamentarier sahen die Gefahr, dass das Gesetz noch scheitern und am 31. Oktober ein Chaos-Brexit drohen könnte. Experten prognostizieren für diesen Fall erhebliche Schäden für die Wirtschaft und viele andere Lebensbereiche.

Johnson sagte direkt nach dem Unterhaus-Votum, er sei nicht dazu verpflichtet, mit Brüssel über eine Verlängerung zu verhandeln. Er werde sich weiter für einen Austritt Ende Oktober einsetzen. Dafür werde er kommende Woche das Gesetz zur Ratifizierung des Abkommens einbringen. Denkbar ist, dass dieses Gesetz entscheidende parlamentarische Hürden bis Dienstag nimmt.