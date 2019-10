Für Boris Johnson wird es ernst. Nachdem der britische Premierminister monatelang darauf gepocht hat, dass der sogenannte Backstop, die von Theresa May mit der EU ausgehandelte Notlösung zur inneririschen Grenze, fallen muss, will die Londoner Regierung nun ein eigenes Konzept vorstellen.



Ohne Grenzkontrollen wird es dabei nach Ansicht von Johnson nicht gehen. "Es ist einfach die Realität", antwortete er am Dienstag auf eine entsprechende Frage in der der BBC. Ein souveräner Staat habe ein einheitliches Zollgebiet. Eigentlich sind die Parteien Nordirland, Großbritannien und die Republik Irland durch den Friedensvertrag von 1998 verpflichtet, Grenzeinrichtungen zu vermeiden, da diese den Frieden gefährden könnten. Sobald jedoch zwischen Nordirland und der Republik Irland eine Zollgrenze besteht, sind beide Seiten nach den Regeln der Welthandelsorganisation verpflichtet, die Einhaltung ihrer Zölle zu garantieren und zu kontrollieren. Die EU kontrolliert zudem den Import an ihren Grenzen auf EU-Qualitätsstandards.



Wie genau diese Kontrollen funktionieren sollen, wurde am Montagabend publik: Der irische Nachrichtensender RTE berichtete über sogenannte Non-Paper, also Diskussionspapiere, die die Londoner Regierung bei der EU-Kommission ins Spiel gebracht haben soll. Demnach solle Nordirland in der britischen Zollunion bleiben und die Zollunion und den Binnenmarkt der EU verlassen. Es solle nur bei den phytosanitären EU-Anforderungen zusammengearbeitet werden. Dabei geht es um Bescheinigungen, dass Fracht mit Früchten, Gemüse und anderen Pflanzenwaren bereits in Nordirland (oder Großbritannien) kontrolliert wurde und frei von Insektenplagen oder Krankheiten ist. Ebenso sollen in Nordirland in der EU anerkannte Veterinärprüfungen vorgenommen werden. Es soll also der einheitliche Markt bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen aufrechterhalten werden.



Abhängig von der DUP

Die Verzollung der Waren soll in einem Korridor von zehn bis 20 Meilen von der Grenze entfernt durch neue Kontrollstellen für den Zoll überprüft werden. Lastwagen könnten mit GPS-Chips ausgestattet werden, um sicherzustellen, dass der grenzüberschreitende Verkehr diese Verzollungspunkte nicht umgeht. Große Unternehmen könnten – wie jetzt schon – den Status "Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter" (AEO) nutzen, der Zollerleichterungen garantiert. Das allerdings wird in der Regel nur von Unternehmen genutzt, die globalen Im- und Export mit Ländern außerhalb der EU vornehmen. Der Mittelstand müsste sich an die Regeln der "normalen" Verzollung halten.



Der stellvertretende irische Regierungschef, Simon Coveney, twitterte am Montagabend: "Non-Paper = Non-Starter." Es werde langsam Zeit, dass die EU einen ernsthaften Vorschlag von der britischen Regierung erhalte, wenn im Oktober ein Brexit-Deal vereinbart werden solle. Johnson tat am Dienstag in der BBC so, als ob dies nie ein konkreter Vorschlag gewesen wäre. Das Tauziehen um eine Lösung geht also weiter.

Dennoch: Die Diskussion zeigt, dass die britische Regierung in der Tat darauf bestehen wird, dass Nordirland zum britischen Zollgebiet gehören wird, damit es keine künstliche Zollgrenze in der irischen See gibt. Dieses Konzept lehnt aber nicht nur die nordirische Partei DUP ab, sondern akzeptieren auch die Brexit-Hardliner nicht, die darauf bestehen, dass Großbritannien unabhängig von der EU eigene Freihandelsabkommen schließen kann und so viel regulatorischen Freiraum von der EU hat wie möglich.