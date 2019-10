Der britische Premierminister Boris Johnson hat im Unterhaus, dem britischen Parlament, um Unterstützung für seine neuen Brexit-Vorschläge geworben. Er wandte sich direkt an Abgeordnete aus Wahlkreisen, die bei dem Referendum 2016 für den EU-Austritt gestimmt hatten. Seine Regierung habe nun die richtigen Vorschläge zur Regulierung des Handels zwischen Nordirland und Irland vorgelegt, sagte Johnson. Man habe "eine echte Anstrengung gemacht, die Kluft zu überbrücken, das anscheinend Unversöhnliche zu versöhnen".

Für die Labour-Opposition lehnte deren Chef Jeremy Corbyn diesen Plan ab. Johnson habe nur eine "aufpolierte Version" des zuvor drei Mal im Parlament abgelehnten Vorschlags vorgelegt. Der Premierminister agiere nicht ohne Hintergedanken und wisse, dass sein Plan keine Mehrheit bekommen werde. Die Brexit-Fachleute im Europaparlament äußerten sich noch negativer: Auf dieser Basis sei keine Einigung möglich. Ähnlich sieht es auch die irische Regierung.

Johnson hatte vorgeschlagen, Nordirland eng an die EU und ihre Regulierungen angebunden zu lassen und damit die künftige EU-Außengrenze offen zu halten. Johnson versprach, eine solche Regelung würde eine "inselumgreifende Regulierungszone auf der Insel Irland" schaffen, die "alle Waren einschließlich landwirtschaftlicher Erzeugnisse" umfasse. Zollkontrollen an der Grenze solle es nicht geben – sie könnten an "anderen Punkten der Versorgungskette stattfinden".

Der britische Brexit-Minister Stephen Barclay sagte, es sei nun an der EU, auf die Vorschläge zu antworten und zu zeigen, wie flexibel die Gemeinschaft sei. Er bekräftigte, sein Land wolle spätestens zum 31. Oktober notfalls auch ohne Vertrag aus der EU ausscheiden. Eine Verlängerung der Verhandlungen mit der EU-Kommission lehnte Barclay ab.

Die EU-Kommission forderte Klarstellungen. Zu dem Text habe man viele Fragen, sagte eine Kommissionssprecherin: "Es gibt problematische Punkte im britischen Vorschlag, und mehr Arbeit ist nötig. Diese Arbeit ist vom Vereinigten Königreich zu leisten und nicht andersherum." Die EU sei bereit, konstruktiv mit der britischen Seite zusammenzuarbeiten, um einen geordneten britischen EU-Austritt zu bewerkstelligen. Nun zähle aber jeder Tag; der EU-Gipfel am 17. und 18. Oktober, bei dem der Brexit im Mittelpunkt stehen könnte, müsse rechtzeitig und gründlich vorbereitet werden.

Angst vor Billigimporten in den Binnenmarkt

Die Grenze auf der irischen Insel ist der wichtigste Streitpunkt zwischen der britischen Regierung und der EU. Sie würde nach dem Brexit eine EU-Außengrenze werden, wo Waren und Personen eigentlich kontrolliert werden müssten. Die EU will zwar Grenzanlagen verhindern, sorgt sich aber, dass über eine unbewachte 500 Kilometer lange Grenze Billiggüter in den EU-Binnenmarkt gelangen könnten.

Als Ersatz für die umstrittene Garantieklausel für eine offene Grenze in Irland, den sogenannten Backstop, schlägt Johnson vor, auf der gesamten irischen Insel in bestimmten Bereichen des Handels einheitliche Regeln zu schaffen. Praktisch würde das bedeuten, dass Lebensmittel, Agrarprodukte und Nutztiere aus Nordirland weiterhin EU-Regeln unterliegen. Nur so können sie problemlos nach Irland und damit in den Rest der Union exportiert werden. Gleiches soll für verarbeitete Güter gelten. Nordirland würde aber das Zollgebiet der EU verlassen.

Damit ist jedoch nach Ansicht von EU-Vertretern die Wiedereinführung von Kontrollanlagen zwischen dem Norden und dem Süden von Irland unvermeidlich: Johnsons neuer Vorschlag enthalte keine vernünftige Lösung für das Zollproblem.

Auch die Brexit-Fachleute im Europaparlament wiesen die Vorschläge zur Änderung des Austrittsvertrags als unzureichend zurück. Diese seien in jetziger Form keine Basis für eine Einigung, der das EU-Parlament zustimmen könnte, erklärte die sogenannte Steuerungsgruppe. Die entscheidenden Fragen würden nicht geklärt: "Die britischen Vorschläge entsprechen nicht im Entferntesten dem, was im Backstop als ausreichender Kompromiss vereinbart war."

EU-Brexit-Unterhändler Michel Barnier bezeichnete Johnsons Vorschlag als Fortschritt. Damit gebe es endlich Raum für Verhandlungen bis zum EU-Gipfel am 17. und 18. Oktober. Es bleibe aber noch viel Arbeit, damit die wichtigsten EU-Bedingungen erfüllt würden.



Neue Zwangspause für das Parlament

Johnson will das Parlament in der kommenden Woche einige Tage erneut in eine Zwangspause schicken. Königin Elizabeth II. werde darum gebeten, teilte die Regierung mit. Die Pause soll von Dienstagabend bis zum Montag, 14. Oktober dauern. Dann wird die Queen eine Regierungsrede halten und damit eine neue Sitzungsperiode eröffnen.

Diese kurze Zwangspause dürfte deutlich weniger Kritik hervorrufen als die fünfwöchige Zwangspause, die Johnson zuletzt angeordnet hatte und die vom Obersten Gericht des Landes aufgehoben wurde.