An diesem Samstag hat der britische Premierminister Boris Johnson erleben müssen, wie schwer es ist, das Unterhaus von einem Brexit-Deal zu überzeugen. Während draußen vor dem Parlament Zehntausende gegen den EU-Austritt demonstrierten, weigerten sich die Abgeordneten, über Johnsons Brexit-Deal abzustimmen. Wieder war das Parlament zerstritten. Wieder gibt es eine Verzögerung. Wieder ist keine Einigung in Sicht.



Schuld ist das tiefe Misstrauen der Abgeordneten gegen Boris Johnson und die Brexit-Hardliner, die ihn stützen. Was, wenn Johnson das Parlament nur an der Nase herumführt, die Abstimmung im Unterhaus nur ein Trick war, um Großbritannien am 31. Oktober ohne Deal aus der EU austreten zu lassen?



Die Gefahr ist real. Das Parlament hat mittlerweile so viele Winkelzüge, so viel Skrupellosigkeit von Johnson und seinem Chef-Berater Dominic Cummings erlebt, dass sie ihm alles zutrauen. Was wäre gewesen, wenn die Abgeordneten am Samstag den Kompromiss mit der EU abgesegnet hätten und sie Johnson damit aus der Verpflichtung entlassen hätten, bei der EU um einen Fristverlängerung nachzufragen?



Mit der Abstimmung über den Austrittsvertrages ist es nämlich nicht getan. Großbritannien muss den Brexit ratifzieren und dazu gehört, dass das Parlament das Gesetz, das den Brexit in britisches Recht ummünzt, ebenfalls billigt. Das aber muss erst durch das Ober- und Unterhaus, wo Abgeordnete wiederum Änderungen durchsetzen können, zum Beispiel fordern können, eine zweite Volksabstimmung über den Kompromiss durchzuführen. Hätten die Brexit-Hardliner dann revoltiert, wäre der gesamte Deal möglicherweise gekippt und Großbritannien hätte die EU am 31. Oktober – ohne jegliche Abmachung – verlassen müssen.



Die Abgeordneten wollen mehr Zeit

Dem verweigerten sich die Parlamentarier mit einer knappen Mehrheit von 322 zu 306 Stimmen. Johnson muss kommende Woche nun erst einmal das Gesetzespaket zum Brexit ins Parlament bringen. Das Ziel: Die Abgeordneten müssen das große Konvolut an Regelungen akzeptieren. Sollte alles klappen, will das Parlament abstimmen, wissend, dass die Details dieses neuen Brexit ausgiebig geprüft wurden. Dazu haben sie ein Recht.



Eigentlich konnte niemand verlangen, dass die Abgeordneten innerhalb von nur weniger Stunden den Kompromiss von Johnson einfach durchwinken. Er unterscheidet sich einfach zu sehr von dem Modell, das Theresa May mit der EU ausgehandelt hatte. Nordirland hat beispielsweise jetzt eine völlig andere Sonderstellung. In Nordirland sollen, um die irische Grenze zu schützen, auf Dauer die EU-Zölle, die EU-Vorschriften für den Binnenmarkt im Warenhandel und Handel mit landwirtschaftlichen Gütern und Vieh gelten und das EU-Mehrwertsteuersystem. Damit richtet sich Nordirland auf Dauer an andere rechtliche Bestimmungen als Großbritannien. In der Irischen See gibt es dann eine Zoll- und regulatorische Grenze. Die nordirische Partei DUP lief bei der heutigen Debatte gegen diese Bestimmungen Sturm, stimmte gegen die Regierung.



Ähnlich ungehalten reagieren all diejenigen, die immer gehofft hatten, Großbritannien werde sich – wie von Theresa May ehemals versprochen – an eine "enge und dauerhafte" Wirtschaftsbeziehung mit der EU halten. Zu diesem Kreis gehören sowohl Konservative wie auch Labour-Abgeordnete wie Keir Starmer, der Brexit-Sprecher von Labour. "Dieser Premierminister beendet unser Wirtschaftsmodell der vergangenen 40 Jahren", warnte Starmer in der Debatte. Die Angst vieler Abgeordneter: Boris Johnson will vielleicht auch Großbritannien einen weitgehend deregulierten Standort vor den Toren der EU machen. Der Premierminister hat nicht einmal eine wirtschaftliche Analyse veröffentlicht, die aufzeigen würde, welche Konsequenzen sein Deal für die britische Wirtschaft haben wird.



Das Gezerre mit dem Parlament wird daher – so traurig es ist – noch länger weitergehen. Denn selbst wenn dieser Deal bis zum 31. Oktober wirklich beschlossen wird, beginnen die Verhandlungen von Neuem. Schließlich soll bis Ende 2020 zwischen EU und Großbritannien ein Freihandelsvertrag stehen. Und am Ende dessen steht wieder die Gefahr des No-Deal-Brexit. Dieser Samstag war daher wieder nur ein letztlich unbedeutender Zwischenschritt auf dem zermürbend langen Weg Großbritanniens aus der EU.