Zwei Wochen vor Ablauf der Frist für den britischen EU-Austritt sendet die britische Regierung widersprüchliche Signale. Brexit-Minister Stephen Barclay teilte mit, Großbritannien habe der EU Entwürfe für eine Brexit-Vereinbarung vorgelegt. "Wir sind zuversichtlich, dass wir vor dem 31. Oktober ein Abkommen ratifizieren können."



Allerdings muss Barclay auch die Möglichkeit ins Auge fassen, dass es dazu nicht kommt – und dass dann eine Regelung greift, mit der das britische Unterhaus einen harten Brexit verhindern will: Während der britische Premierminister Boris Johnson sein Land notfalls auch ohne Abkommen aus der EU führen will, hatte das Parlament ihn im September per Gesetz dazu verpflichtet, eine Brexit-Verschiebung zu beantragen, sollte es bis zum 19. Oktober keine Einigung mit der EU auf ein Abkommen geben.



In einer Fragestunde vor Abgeordneten versprach Barclay nun, die Regierung werde dieser Vorgabe folgen und wenn nötig einen entsprechenden Brief nach Brüssel schreiben. Das berichtete der britische Fernsehsender Sky News. "Ich kann bestätigen, dass sich die Regierung daran halten wird", sagte Barclay in einem Mitschnitt der Sitzung, die der Sender veröffentlichte.

Beim turnusgemäßen Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstag und Freitag in Brüssel könnten Details eines Scheidungsvertrages vereinbart werden, bevor am Samstag das britische Parlament darüber abstimmen könnte. Allerdings ist auch ein EU-Sondergipfel noch im Oktober im Gespräch. In Brüssel gilt zudem selbst bei einem Abkommen eine "technische Verlängerung" für den Brexit als wahrscheinlich. Denn die Zeit, um eine Vereinbarung in den Parlamenten zu ratifizieren, gilt bis Ende Oktober schon jetzt als zu knapp.

Grundsätzliche Fragen zum Status von Nordirland

Die Verhandlungsteams haben am Mittwochvormittag ihre Gespräche in Brüssel wieder aufgenommen. Beide Seiten hatten Diplomaten zufolge am Dienstag begonnen, eine mögliche Einigung in einen Rechtstext zu übertragen. Doch offenbar sind noch grundsätzliche Fragen zum Status von Nordirland zu klären. Die EU will den Schutz ihres Binnenmarkts durchsetzen, um zu verhindern, dass Waren von außerhalb der Union unkontrolliert auf den europäischen Markt kommen.

Der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian nannte es am Morgen "eher positiv", dass die Verhandlungen so lange andauerten. "Vielleicht können wir aus der Sackgasse kommen", sagte Le Drian in einem Interview mit dem Sender BFM-TV/RMC. Ob es zu einer Einigung komme, sei aber nach wie vor "ungewiss".

Nach Einschätzung des irischen Regierungschefs Leo Varadkar müssen bei den Verhandlungen noch viele Probleme gelöst werden. "Ich bin überzeugt, dass alle Seiten ernsthaft ein Abkommen bis Ende des Monats wollen", sagte Varadkar in Dublin. "Es gibt einen Weg zu einem möglichen Abkommen, aber es gibt viele Probleme, die noch gelöst werden müssen."

EU-Botschafter werden am Nachmittag informiert

EU-Chefunterhändler Michel Barnier soll am Mittwochnachmittag die EU-Botschafter über den Stand informieren. Gibt er grünes Licht, könnte sich der EU-Gipfel mit einer möglichen Einigung befassen. Die Staats- und Regierungschefs würden dabei entscheiden, ob sich der gefundene Kompromiss innerhalb der von ihnen vorgegebenen roten Linien bewegt.

Doch selbst bei einem Durchbruch bliebe die Frage, ob Premier Johnson das Abkommen auch durch das Unterhaus bekommt. Brexit-Hardliner sind strikt gegen Grenzkontrollen zwischen Nordirland und dem Rest des Vereinigten Königreichs. Insbesondere die mit Johnsons konservativen Tories verbündete nordirische DUP gilt hier als Unsicherheitsfaktor.