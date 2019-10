Die Europäische Union sieht neue Chancen, sich mit der britischen Regierung doch noch auf ein Abkommen über den Brexit zu einigen. Das berichten die Nachrichtenagenturen AFP und dpa übereinstimmend und berufen sich dabei auf Diplomaten. EU-Verhandlungsführer Michel Barnier dürfte demnach vor dem EU-Gipfel kommende Woche "intensive" Gespräche mit der britischen Seite beginnen.

Großbritanniens Premierminister Boris Johnson will sein Land am 31. Oktober aus der EU führen, notfalls auch ohne Abkommen mit der EU. Gegen einen solchen No-Deal-Brexit gibt es allerdings im Londoner Parlament großen Widerstand. Die neue Ankündigung nährt die Hoffnung, dass ein geregelter Austritt Großbritanniens nun doch noch gelingt.



EU-Ratspräsident Donald Tusk sagte, es fehlten zwar immer noch umsetzbare und realistische Vorschläge aus Großbritannien. Aus Irland gebe es dagegen "vielversprechende Signale". Zuvor hatte sich Barnier am Freitagvormittag mit dem britischen Brexit-Minister Stephen Barclay getroffen. Beide sprachen danach von einem "konstruktiven Gespräch"; die 27 verbleibenden EU-Staaten gaben anschließend grünes Licht für neue Verhandlungen.



Johnson hatte sich am Donnerstag mit dem irischen Premierminister Leo Varadkar getroffen. Dabei waren die beiden nach eigenem Bekunden überraschend einer Lösung näher gekommen. Kernpunkt ist die Frage, wie die Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Nachbarn Irland offen gehalten werden kann – wie im Friedensvertrag für Nordirland festgeschrieben.



Varadkar hatte nach dem Treffen gesagt, eine Übereinkunft bis zum 31. Oktober sei noch möglich. Gibt es bis zum 19. Oktober keinen Deal, ist Johnson nach einem britischen Gesetz gehalten, bei der EU eine längere Austrittsfrist zu beantragen.

Das britische Unterhaus könnte am 19. Oktober zu einer Sondersitzung zusammenkommen. Ob Johnson für ein mögliches neues Brexit-Abkommen auch die nötige Unterstützung im Parlament bekäme, ist unklar: Während seine Vorgängerin Theresa May dank der nordirisch-protestantischen DUP wenigstens rechnerisch eine Mehrheit hatte, führt Johnson eine Minderheitsregierung an, seit mehrere Abgeordnete seine konservative Partei verließen.