Es gibt einen Deal, doch keinen Deal, vielleicht einen Deal. Man kann es nicht mehr hören. Warum sind die Brexit-Verhandlungen wieder so zermürbend? Woran hakt es, obwohl es nur noch 16 Tage bis zum Brexit am 31. Oktober sind?

Der Grund für die zähen Verhandlungen ist neben all den technischen und rechtlichen Schwierigkeiten des Brexits das tiefe Misstrauen der Verhandlungspartner: Auf der EU-Seite ist es die Angst, dass die Regierung von Boris Johnson die EU hinters Licht führt; Angst, dass die EU mit dem Problem einer harten Grenze in Irland sitzen bleibt; Angst, dass Großbritannien die EU im Wettbewerb unterminiert. Auf der britischen Seite: Angst, dass die EU Großbritannien für den Brexit bestrafen will; dass Nordirland irgendwie an die EU gekettet werden soll; dass man Großbritannien seine Wettbewerbsfreiheit nicht gönnt. Dieses Misstrauen macht jede Verhandlung mühsam. Wenn man sich nicht über den Weg traut, muss jede Kleinigkeit rechtlich abgesichert werden.

Trotz allem haben beide Seiten in den letzten Tagen und Stunden ernsthaft versucht, aufeinander zuzugehen. Vor allem hat Boris Johnson in vielen Punkten nachgegeben. Er möchte freilich einen härteren Brexit durchsetzen, als ihn die ehemalige Premierministerin Theresa May ausgehandelt hat: raus aus der EU-Zollunion und raus aus dem EU-Binnenmarkt, um von der EU unabhängig eigene Freihandelsverträge abschließen und sich von den in Großbritannien als zu restriktiv empfundenen EU-Regulierungen lösen zu können.



Der erste Vorschlag von Johnson lautete daher: Nordirland bleibt im britischen Zollgebiet, auch wenn dies eine harte Zollgrenze zwischen der Provinz und der Republik Irland bedeutet. Das Problem der Zollkontrollen an der Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland würde man mit der EU lösen können. Dabei setzte Johnson auf erhebliche Ausnahmeregelungen vonseiten der EU und auf moderne Lösungen zur elektronischen Zollabfertigung.



Eine doppelt harte Grenze in Irland

Nordirland würde zudem die wichtigsten EU-Vorschriften im Handel einhalten, um entsprechende Qualitätskontrollen an der inneririschen Grenze zu vermeiden. Der Preis: Es müsste in den Häfen der Irischen See und in der Lieferkette entsprechende Qualitätskontrollen geben. Damit die nordirische Partei DUP das Konzept schluckte, erhielt sie praktisch ein Veto, mit dem sie in Zukunft das Konzept hätte kippen können. Nordirland hätte sich dann auch bei den rechtlichen Qualitätsstandards an Großbritannien gehalten. Das hätte freilich eine doppelt harte Grenze in Irland bedeutet.

Bei der EU stieß dieser Vorschlag auf Widerstand, weil es bisher nirgendwo auf der Welt eine Grenze gibt, an der ausschließlich versteckte Zollverfahren gelten. Natürlich gibt es zwischen Kanada und den USA, zwischen Norwegen und Schweden und zwischen der Schweiz und Frankreich Übergänge, an denen die Grenze kaum sichtbar ist. Aber da, wo Tausende von Lastwagen über die Grenze rollen, gibt es immer umfangreiche Kontrollpunkte. Moderne Methoden der elektronischen Verzollung werden immer nur in Ergänzung zu den traditionellen Abfertigungsanlagen eingesetzt.

Die EU akzeptierte zudem das Veto der nordirischen protestantischen Partei DUP nicht, da es unter anderem dem Geist des Karfreitagsabkommens widerspricht. Dieses basiert darauf, dass die gesamte Gemeinschaft der Nordiren (also alle Parteien oder sogar die Bevölkerung) ein Mitspracherecht hat, was in Zukunft mit dem Land geschieht, und nicht nur eine – von London bezahlte – Partei.



Doch kein Veto für die DUP

Johnson musste nachgeben. Als Erstes gestand er der EU offenbar zu, dass das Veto der DUP nicht aufrecht erhalten werden müsse. Wie genau das neue Abstimmungskonzept aussieht, war bis zur Veröffentlichung dieses Artikels nicht bekannt.

Auch bei der Zollgrenze lenkte Johnson – und dies in Absprache mit der DUP – offenbar ein. Nordirland würde quasi eine Zwitterstellung bekommen, so der Gedanke: Die Provinz würde die EU-Zollunion gemeinsam mit Großbritannien verlassen. Aber so wie zuletzt mit Theresa May für ganz Großbritannien verhandelt, würde Nordirland im Außenverhältnis EU-Zölle erheben.



Der Gedanke dieses Konzeptes ist: Solange "absolut sicher" nachgewiesen werden kann, dass Waren von Liverpool zum Beispiel nach Belfast transportiert werden und dort bleiben, muss der Händler in Belfast zwar den EU-Außenzoll zahlen, bekommt ihn aber erstattet, zahlt also nichts. Wird die Ware jedoch über Nordirland in die Republik Irland nach Dublin exportiert, bekommt der Händler keine Erstattung, ist der Zoll der EU gezahlt, kann auf Zollkontrollen auf dem Weg nach Dublin verzichtet werden.



Wie der Zoll jedoch zwischen nordirischem Exporteur und irischem Importeur verrechnet werden soll, konnte die britisch-irische Handelskammer bisher nicht erklären. Das Ganze ist extrem kompliziert und bedeutet, dass es in der Irischen See eine Zollgrenze in den Häfen geben würde. Es wäre genau das, was Theresa May rigoros abgelehnt hat.



Selbst die technischen Fragen konnten bisher nicht befriedigend geklärt werden. Was, wenn ein Händler in Belfast aus Großbritannien Zucker kauft, den Zucker in Softdrinks mischt und diese Softdrinks dann nach Dublin verkauft? Wann wird der Zucker verzollt? Wer merkt, wo der Zucker geblieben ist? Wie soll der Mittelstand mit diesem Chaos an Zollerklärungen und Formularen zur Herkunft der Waren fertig werden?

Ein Freihandelsabkommen mit Zöllen von null Prozent

Die Antwort der Briten: Es solle zwischen Großbritannien und der EU schnell ein Freihandelsabkommen mit Zöllen von null Prozent vereinbart werden, sodass sich die Frage von selbst erledige. Dazu war die EU so schnell nicht bereit. Sie ist zwar in der Lage, in Freihandelsverträgen Zölle von null Prozent einzuräumen – aber nur, wenn der damit offene Binnenmarkt durch die Einhaltung von EU-Qualitätsstandards geschützt wird und Unternehmen im Binnenmarkt nicht übervorteilt werden.



Deshalb hatte die EU mit Theresa May die Bedingungen des level playing field verhandelt. Sie besagen, dass London die EU bei Steuern, Staatshilfe, Arbeits- und Gesundheitsvorschriften und Wettbewerbsvorschriften nicht unterminieren darf. Mit genau diesen Zusagen aber hat Johnson ein Problem. Die Freiheit, gegenüber der Europäischen Union als deregulierter Standort punkten zu können, ist schließlich der Grund, warum die Brexit-Hardliner die EU verlassen wollen. Kein Wunder daher, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel in diesen Tagen vor der Konkurrenz Großbritanniens warnt.

Unabhängig davon aber stellte sich das Problem, die Zwitterstellung Nordirlands juristisch auszuformulieren.

Eine No-Deal-Gefahr nach der nächsten

Wie eine Einigung schließlich aussehen wird, ist derzeit nicht zu erkennen. Und selbst wenn es im letzten Moment einen Kompromiss gäbe: Wäre mit der Einigung der No Deal vom Tisch? Nein. Ein Deal wäre wieder nur ein Schritt auf dem Weg zum Brexit. Der Austritt Großbritanniens aus der EU besteht aus dem Austrittsvertrag mit der – derzeit wieder neu verhandelten – Notlösung zur irischen Grenze. Dieser Vertrag muss von den Briten und von der EU ratifiziert werden. Dazu gehört von britischer Seite, dass der neue Vertrag – möglicherweise am Sonnabend – vom Parlament abgesegnet wird.

Selbst wenn das gegen den Widerstand von Opposition und vielleicht sogar rebellierenden Hardlinern klappen sollte, muss dieser Kompromiss in ein britisches Brexit-Gesetz, den withdrawal agreement bill, gegossen werden. Dieses muss durch das Unter- und Oberhaus.



Erst wenn dieses Gesetz mit etlichen Abstimmungen, für die Johnson jedes Mal wieder eine Mehrheit braucht, erfolgreich beschlossen wurde, ist der Brexit von britischer Seite aus ratifiziert, kann dann also von der EU ratifiziert werden. Es ist nicht erkennbar, wie dies bis zum 31. Oktober klappen kann, vor allem wenn von Abgeordneten während des Gesetzesverfahrens Störfeuer kommt.

Im schlechtesten Fall klappt die Ratifizierung nicht und Großbritannien droht wieder der No Deal. Das Fristverlängerungsgesetz greift dann nicht mehr. Es war ausschließlich konzipiert, um Johnson am 19. Oktober zu einer Fristverlängerung zu zwingen.