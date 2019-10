Das Brexit-Drama, längst zur Farce geworden, nimmt und nimmt kein Ende. Am Samstag hat das britische Parlament einen Beschluss über den neuen Austrittsvertrag, den Boris Johnson mit der EU ausgehandelt hat, bis auf Weiteres vertagt; es will mehr Zeit, um die Abmachung eingehend zu überprüfen. Zugleich zwang es den Premierminister, in Brüssel um eine Verschiebung des Austrittstermins zu ersuchen. Am Montag kamen die Briten in der Angelegenheit auch nicht weiter.



Johnson hatte vor einigen Wochen geprahlt, lieber wolle er tot im Graben liegen, als eine Fristverlängerung zu beantragen. Von Selbstmordabsichten ist bisher indes nichts bekannt; er beließ es dabei, dem Verschiebungsantrag seine Unterschrift zu verweigern. Eisern hält er am Austrittstermin 31. Oktober fest. Um ihn einhalten zu können, braucht er allerdings in Westminster eine Mehrheit für das Ratifizierungsgesetz. Die steht dahin. Auch ist es fraglich, ob das EU-Parlament das Abkommen noch vor Monatsende ratifizieren kann. Droht dann ein ungeregelter Austritt? Für die Europäische Union wie für Großbritannien wäre das eine Katastrophe.

Es gibt einen Unterhausbeschluss, der einen No-Deal-Brexit untersagt. Wird sich Johnson daran halten? Lässt er sich auf den Vorschlag der Labour-Abgeordneten Peter Kyle und Phil Wilson ein, ein confirmative referendum, ein Bestätigungsreferendum also, abzuhalten? Danach würde ein Brexit-Beschluss des Unterhauses dem Volk zur Zustimmung oder Ablehnung vorgelegt. Gewönnen die Leavers, könnte der Austritt am nächsten Tag vollzogen werden; fänden die Remainers eine Mehrheit, wäre das Thema auf einen Schlag erledigt. Der tiefe Riss, der die britische Gesellschaft spaltet, wäre damit wohl nicht geheilt, doch es bestünde endlich Klarheit über den derzeitigen Volkswillen.

In der Volksabstimmung vom Juni 2016 sprachen sich 51,89 Prozent für den Brexit aus, 48,11 Prozent dagegen. Angesichts der inzwischen offenbarten Lügengrundlage haben sich die Mehrheitsverhältnisse in den zurückliegenden zwei Jahren umgekehrt. Zahlen von YouGov zufolge führten die Remainers in 182 von 204 Umfragen, die Leavers nur in sieben; Gleichstand gab es in 15 Befragungen. Nach What UK thinks sind mittlerweile 53 Prozent für den Verbleib, 47 Prozent für den Austritt. In den letzten Erhebungen von Survation lag das Verhältnis bei 55:45. In einem zweiten Referendum würden weniger EU-feindliche Ältere, mehr EU-freundliche jüngere Wähler ihre Stimme abgeben.

Wenn das Parlament sich auf nichts einigen kann, muss notgedrungen Volkes Stimme entscheiden. Dies könnte in einer Neuwahl geschehen oder in einem weiteren Referendum. Das Argument, man könne das Volk nicht immer wieder zur Abstimmung aufrufen, bis einem das Ergebnis passt, ist alles andere als schlüssig. Schließlich haben die Engländer sich 1975 in einem ersten Referendum für den Verbleib entschieden. Wenn aber das zweite Referendum von 2016 das erste aufheben konnte, warum sollte ein drittes nicht auch das zweite korrigieren können?

Im Übrigen darf man sich nicht einbilden, wir hätten endlich Ruhe, sobald der Brexit – wie auch immer, geregelt oder ungeregelt – vollzogen wäre. Nach dem Deal oder No Deal wäre vor dem Deal. Es stünden uns jahrelange Verhandlungen darüber bevor, wie das künftige Verhältnis zwischen dem Vereinigten Königreich (wenn es denn, die Schotten werfen diese Frage auf, vereinigt bleibt) und der Europäischen Union gestaltet werden soll. Dabei wird es um schwierige, komplizierte und kontroverse Themen wie Zölle und Zollformalitäten gehen, um Tarife, Handelsabkommen, Konkurrenzregeln und Steuersätze. Selbst die Nutzung des Eurotunnels müsste neu geordnet werden. Auch die irische Frage bleibt weiterhin auf dem Tapet. Die Verhandlungen über die künftigen Beziehungen, meint zu Recht Christian Kerl, Brüsseler Korrespondent der Funke-Gruppe, werden "nicht leichter, wahrscheinlich sogar schwerer als die über den Austrittsvertrag".

Meine Empfehlung: Überlasst das Feilschen den Fachleuten. Das Brexit-Thema hat die EU drei Jahre lang gelähmt. Es hat Europas Staatenlenker voll in Beschlag genommen, hat ihnen ihre Zeit gestohlen und ihre Energien verbraucht. Das muss aufhören. Sie müssen sich wieder den großen Herausforderungen unserer Zeit stellen: dem Klimawandel, dem Migrationsthema, den Umbrüchen in der Arbeitswelt durch Globalisierung und Digitalisierung, nicht zuletzt auch der Bewahrung des Weltfriedens.