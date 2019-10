Bei einem EU-Austritt, egal ob geregelt oder ungeregelt, unterlägen britische Mobilfunkbetreiber nicht mehr den europäischen Roaming-Regeln, also gelten die Kostendeckel der EU nicht mehr. Für Deutsche, die etwa aus dem London-Urlaub zu Hause anrufen oder mit mobilen Daten ihren Weg finden wollen, wird es also teuer. Gleiches gilt für Britinnen und Briten mit britischen Mobilfunkverträgen, die sich in Deutschland aufhalten. Allerdings gibt es Länder wie Norwegen, Island oder Liechtenstein, die nicht Mitglied der EU sind, aber trotzdem an der Verordnung über das EU-Roaming teilnehmen. Ob Großbritannien so etwas vorhat, ist unklar.