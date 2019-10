Großbritanniens Premierminister Boris Johnson ist nach seiner Abstimmungsniederlage am Vortag mit Oppositionsführer Jeremy Corbyn von der Labourpartei zu einem Treffen zusammengekommen. Das berichtete die BBC unter Berufung auf Labour. Worum es bei dem Gespräch ging, wurde zunächst nicht bekannt. Nach dem vorläufigen Brexit-Stopp in Großbritannien mehren sich die Zeichen für eine baldige Neuwahl im Königreich.



EU-Ratspräsident Donald Tusk hatte den 27 Staats- und Regierungschefs die Zustimmung empfohlen. Zuvor hatte Johnson im britischen Unterhaus eine wichtige Abstimmung zum Brexit-Zeitplan verloren und deswegen das gesamte Gesetzgebungsverfahren vorläufig gestoppt.

Allerdings könnte für eine Neuwahl eine Zweidrittelmehrheit im Parlament notwendig sein. Johnson führt derzeit eine Minderheitsregierung. In seiner konservativen Tory-Partei gibt es auch Stimmen, die einen weiteren parlamentarischen Versuch befürworten, den Brexit-Deal ohne Neuwahl in britisches Recht zu implementieren. Dazu gehört unter anderem Nordirland-Minister Julian Smith.

Opposition signalisiert Zustimmung

Vertreter mehrerer Oppositionsparteien signalisierten am Mittwoch grundsätzlich Bereitschaft, einer Neuwahl zuzustimmen. Von Seiten der Liberaldemokraten hieß es nach Informationen der britischen Nachrichtenagentur PA, die Partei "habe keine Angst vor einer Neuwahl". Ziel der pro-europäischen Partei bleibe es weiter, den Brexit noch vollends zu stoppen. Auch von Seiten der schottischen SNP verlautete Bereitschaft für eine Neuwahl.

Die Labourpartei als größte Oppositionskraft hatte Johnson lange Zeit den Wunsch nach einer Neuwahl verweigert und stattdessen ein zweites Brexit-Referendum angestrebt. Oppositionsführer Jeremy Corbyn vertritt inzwischen aber Medienberichten zufolge die Sichtweise, eine weitere Verweigerungshaltung könnte sich negativ auf die Partei auswirken.

Auch der britische Justizminister Robert Buckland plädierte für Neuwahlen. "Das scheint mir der einzige Weg aus der Sackgasse zu sein", sagte er der BBC.

EU noch unentschieden

Die 27 bleibenden EU-Staaten beraten am Mittwochnachmittag über den Antrag auf Aufschub und werden wohl in den nächsten Tagen entscheiden. EU-Parlamentspräsident David Sassoli forderte die EU-Staaten auf, Großbritannien wie von Tusk vorgeschlagen eine Frist bis Ende Januar zu gewähren. "Diese Verlängerung wird es dem Vereinigten Königreich erlauben, seine Position zu klären, und dem Europäischen Parlament, seine Rolle auszuüben." Aus diplomatischen Kreisen in Brüssel hieß es, die Länge der neuen Frist sei noch zu klären. Nötig sei eine Ansage aus London, wie dort nun der Zeitplan aussehe, sagte ein EU-Diplomat.

Außenminister Heiko Maas (SPD) hatte sich zuvor zurückhaltend zu einer Verschiebung geäußert. "Wenn es darum geht, tatsächlich bis Ende Januar nächsten Jahres noch einmal den Brexit aufzuschieben, müssen wir wissen: Was ist der Grund dafür? Was wird in der Zwischenzeit geschehen? Wird es Wahlen geben in Großbritannien?", sagte der SPD-Politiker im RTL/n-tv-Interview. Das müsse in der EU besprochen werden und sei noch nicht entscheidungsreif. "Vor allen Dingen müssen wir wissen, was die Briten vorhaben, und was Johnson vorhat", sagte Maas. "Das ist zum heutigen Tage wieder einmal sehr unklar."

Eine kurzfristige Verschiebung hält Maas dagegen nicht für problematisch: "Wenn es darum geht, um zwei, drei Wochen das Austrittsdatum zu verschieben, um den Abgeordneten in London die Möglichkeit zu eröffnen, die Ratifizierung des Gesetzes vernünftig über die Bühne zu bringen, ist das, glaube ich, weniger das Problem." Erste Reaktionen aus Frankreich deuteten darauf hin, dass man auch dort eher zu einer kürzeren Verlängerung tendiert.