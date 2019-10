Für die Kommunalpolitikerin Geraldine McAteer war es als Jugendliche unvorstellbar, Grenzen einfach überwinden zu können. Sie wuchs in West-Belfast auf, an der Falls Road, einem katholischen Viertel. In den Sechziger- und Siebzigerjahren war die Falls Road so etwas wie Epizentrum des nordirischen Bürgerkrieges, troubles genannt. "Für die britische Armee war ganz West-Belfast ein Terroristennest. Wir lebten wie abgeschnitten und organisierten unser Leben selbst. Es gab keine normalen Kontakte nach außen", erinnert sich die Belfasterin. Heute ist sie Mutter von zwei Kindern. "Die gehören heute zur Easyjet-Generation. Das ist ein großes Glück. Sie können einfach so in andere Länder fliegen."

Anders als in ihrer Jugend: Repression, Angst, Gewalt, Tod – das waren die ständigen Begleiter im Leben von Geraldine McAteer. Ein scheinbar nie endender Gewaltzyklus hatte das Land erfasst. Er verschonte niemanden, weder Katholiken und Katholikinnen noch Protestanten und Protestantinnen, und das fast dreißig Jahre lang. Erst 1994 wurde schließlich ein Waffenstillstand vereinbart, 1998 schlossen Großbritannien und Irland das sogenannte Good Friday Agreement. Die irische und nordirische Bevölkerung stimmten dem Abkommen in einem Referendum zu. "Es erscheint mir noch heute wie ein Wunder. Ich hatte mir das nicht vorstellen können, dass das möglich war!", sagt McAteer, die für die irische-republikanischen Partei Sinn Fein als Abgeordnete im Stadtrat von Belfast sitzt. Nach 1998 kam es zwar vereinzelt zu Gewaltakten, aber der Frieden hielt – auch dank der Europäischen Union.



Die friedensstiftende Kraft der Union sollte sich in Nordirland entfalten. Daher floss viel Geld in die Region, um ihr aus der wirtschaftlichen Misere zu helfen. Das gelang mit einigem Erfolg. Belfast etwa hat sich inzwischen zu einem beliebten Ziel für Touristen und Investoren gleichermaßen entwickelt. Die nordirische und die irische Wirtschaft haben sich in den letzten Jahrzehnten fruchtbringend verwoben. "Wir sind sehr zufrieden mit dieser Entwicklung", sagt McAteer, "aber jetzt sind wir sehr besorgt". Kommt es zu einem Brexit ohne Abkommen, dann wird es eine harte Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland geben. Allein der Gedanke daran löst hier große Angst aus.

Es mag vielen Europäerinnen und Europäern auf dem Kontinent irrational erscheinen. Warum sollte die Wiedereinführung der Grenze automatisch zur Rückkehr der Gewalt führen?

Wie eine orientierungslose Schlange

Wer die Ängste der Menschen hier verstehen will, der muss an die Grenze fahren und sie besichtigen. Dabei ist es ohne genaue Ortskenntnis für einen Fremden gar nicht so leicht, festzustellen, wo genau die Grenze verläuft. Zum einen ist sie seit 1998 de facto verschwunden, zum anderen ist sie bei der Teilung 1920 nie sauber und klar gezogen worden. Sie windet sich durch die Landschaft wie eine verirrte, orientierungslose Schlange. Das ist auch eine Folge der geografischen Gegebenheiten und der sozialen und wirtschaftlichen Realitäten der Region. Auf dem Berge Cuilcagh etwa, wo die Grenze ihren höchsten Punkt erreicht, mischen sich die Schafherden aus dem Norden und Süden seit jeher. Zöllner konnten hier noch nie ihrer Arbeit nachgehen. Stellen wie auf dem Berg Cuilagh gibt es an der 500 Kilometer langen Grenze viele. 1923 notierte Lady Lillian Spender während ihrer Reise entlang der damals noch frisch gezogenen Grenze in ihrem Tagebuch: "Im Westen ragen die wundervollen, blauen Berge von Donegal empor, abgeschnitten von uns (…) es erzeugt ein schmerzliches Gefühl, ein Land zu sehen, das auf so unnatürliche Weise und ohne die geografischen Gegebenheiten zu berücksichtigen, geteilt wurde. Es ist, als würde man einen lebendigen Körper zweigeteilt haben!"

Dieser lebendige Körper allerdings blieb immer auf vielfache Weise verbunden. Entlang der Grenze gibt es mehr als 300 Übergänge, 125 davon sind private Wege. Peadar Carpenter vom irischen Außenministerium hat viele Jahren lang zu Themen rund um Grenzfragen gearbeitet. Jetzt steht er hier, in Killen-Ravensdale, in einer bukolischen Landschaft, an einer schmalen Straße, von der ein Wasserlauf abgeht. "Da, sehen Sie, da verläuft die Grenze!", er zeigt mit der Hand auf den Bach und dann weiter über die grünen Hügel, die gesprenkelt sind mit Bauernhöfen, durchzogen von steinernen Mauern und belebt von weidenden Schafen. "Die britische Armee hat während der troubles versucht, diese Straße hier zu sperren. Sie haben zuerst Betonblöcke aufgestellt. Die Leute haben sie nachts weggeräumt. Sie haben Pfähle in den Boden gerammt. Die Leute haben sie weggeräumt", erzählt Carpenter, "Irgendwann gab die britische Armee auf!" Sie zog sich auf die Anhöhen zurück, von wo aus sie versuchte, die Umgebung unter Kontrolle zu halten und das Eindringen von Kämpfern der Irischen Untergrundarmee IRA zu verhindern. Das gelang nicht immer. Wenige Kilometer von dieser Stelle entfernt, am Ufer des Newry-Flusses, gab es 1979 einen Hinterhalt, der in die Geschichte Nordirlands als das Warrenpoint-Massaker eingehen sollte. Kämpfer der IRA töteten in einem Hinterhalt 18 britische Soldaten – es war der schwerste Verlust für die britische Armee während des Bürgerkriegs.