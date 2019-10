Labour unterstützt Johnsons Plan für Neuwahlen – Seite 1

Im Vereinigten Königreich wird noch vor Jahresende neu gewählt. Labour-Chef Jeremy Corbyn kündigte an, den Plan von Premierminister Boris Johnson für Wahlen Anfang Dezember zu unterstützen. Am Nachmittag will das britische Unterhaus darüber abstimmen.

Noch am Montagabend hatte das Unterhaus die von Johnson geforderte Neuwahl am 12. Dezember abgelehnt. Der Premierminister kündigte daraufhin einen neuen Anlauf an, den nun auch die Opposition mittragen will. Neben Labour gehören auch zwei kleinere Parteien – die Schottische Nationalpartei (SNP) und die Liberaldemokraten – dazu.

Für seinen neuen Antrag will der Regierungschef eine Besonderheit im britischen Wahlgesetz nutzen und eine Gesetzesvorlage einbringen, welche die Wahl auf den 12. Dezember terminiert. Um diese Vorlage durchs Parlament zu bringen, bräuchte Johnson nur eine einfache Mehrheit und nicht die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit.