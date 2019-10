"Let's stick together", dröhnt es durch das Kongresszentrum in Manchester. Zum Song von Bryan Ferry aus den Siebzigerjahren kommt beim Parteitag der britischen Konservativen Stimmung auf. Der Saal ist voller grauer Herren im dunklen Anzug. Ab und zu mal eine Dame. Aber jedenfalls viel silbergraues Haar – und alle warten auf Boris.



Der Vater des britischen Premierministers Boris Johnson ist da, seine Freundin Carrie Symonds auch. Dann marschiert das Kabinett unter Applaus im Gänsemarsch in die Halle, angeführt von Innenministerin Priti Patel im knallroten Kleid. Die Tochter indischer Einwanderer hatte am Dienstag den begeisterten Pateimitgliedern versprochen, endlich die EU-Freizügigkeit der Arbeitskräfte zu beenden – "ein für alle Mal".



"Boris Johnson hat die Partei zusammengeschmiedet. Das hat er gut gemacht", meint ein Tory-Mitglied. "Jetzt muss er nur noch das Land zusammenbringen. Er muss liefern." Überall in der Halle, am Kongresszentrum prangt: "Get Brexit done!" Wer WLAN im Kongresszentrum möchte, muss diese Worte sogar ins Handy tippen.

Endlich springen die Menschen von den Stühlen, applaudieren dem Blondschopf, der sich händeschüttelnd auf das Podium vorkämpft. Jetzt gilt es, den richtigen Ton zu finden, nach all dem Streit im Parlament, in der Partei, vor den Gerichten und auf der Straße. "Großartig, hier in Manchester zu sein, dem am besten besuchten Parteitag seit Jahren", beginnt Johnson. Dabei war die Halle in Birmingham im vergangenen Jahr viel größer. "Ich weiß, dass einige von Ihnen höchstwahrscheinlich auf dem Weg hierher beschimpft wurden", ruft Johnson. "Nein – sind wir nicht", ruft einer aus dem Publikum.

Dafür sind sie nicht hier. Sie wollen den Brexit, aber nicht noch mehr Zwietracht und Krach. Vielleicht erklärt das, dass Johnson gar nicht erst erwähnte, dass er das Parlament noch einmal beurlauben will. Die Pause soll allerdings nur eine Woche dauern. Die Sitzungen vom 8. Oktober bis zu einer Rede der Queen zum Regierungsprogramm am 14. Oktober will Johnson aussetzen.

"Wir sind ja Konservativen. Wir helfen dem Volk."

Beim Parteitag lenkt er lieber ein: "Selbst wenn sie beschimpft werden – fühlen Sie sich deshalb entmutigt? Natürlich nicht, wir sind ja die Konservativen. Wir helfen dem Volk." Nun versucht Johnson es mit einer ganz normalen Wahlrede. Er spricht von Krankenhäusern, von Schulen, von Werften in Schottland. Das wollen die Parteimitglieder hören. Sie wollen endlich spüren, dass sich die Regierung wieder ihrem normalen Leben zuwendet. Applaus. Investitionen aus dem Ausland. Applaus. Alles ist gut in Großbritannien. Die Zukunft wird gut.

"Da gibt es nur einen Stein im Schuh", hebt Johnson an. Bei der TV-Show I’am a Celebrity hätten die Wähler mehr zu sagen als im Parlament. Gelächter. Das ist der alte Boris, mit seinem Humor, seinem verschmitzten Lachen, der sich selbst nicht ganz so ernst nimmt, eigentlich ein ganz normaler, sympathischer Kerl. Dieses Parlament, schimpft Johnson, verweigere sich allem, vor allem dem Brexit. Dabei wolle das Volk einfach nur, dass das Thema endlich erledigt werde – "ein für alle Mal!" Das Volk lasse sich nicht zum Narren halten.

Mittlerweile geht das Publikum begeistert mit. Johnson erntet den größten Applaus, wenn er den Brexit verspricht, mit dem No Deal droht, und natürlich, wenn er den "antisemitischen Marxisten" im Lande beschimpft: Jeremy Corbyn. Der Oppositionsführer wolle die "britische Union zerstören" und man solle ihn "am besten ins All schießen".