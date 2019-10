Die britische Regierung will das automatische Recht auf freie Bewegung und Aufenthalt von EU-Bürgern in Großbritannien im Jahr 2021 beenden. EU-Bürger sollen in Einwanderungsfragen ab dann genauso behandelt werden wie Bürger aus Nicht-EU-Staaten, wie aus der Regierungserklärung von Premierminister Boris Johnson hervorgeht. Alle bereits im Königreich lebenden 3,4 Millionen EU-Bürger dürfen demnach bleiben.

Königin Elizabeth II. verlas die Regierungserklärung im Parlament. In den Plänen erwähnte sie unter anderem ein neues auf Punkten basierendes Einwanderungssystem. Darin sollen Migrantinnen und Migranten laut dem Willen der Regierung anhand ihrer Qualifikationen und ihrer potenziellen Beiträge zur Gesellschaft im Vereinigten Königreich ausgewählt werden.



Regierung beharrt auf Brexit am 31. Oktober

Die Umsetzung der Pläne hängt davon ab, ob Großbritannien mit oder ohne Abkommen aus der EU austreten wird. Eine Einigung in den Verhandlungen steht weiter aus. Die britische Regierung beharrt weiter auf den Brexit am 31. Oktober. "Es war immer die Priorität meiner Regierung, den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU am 31. Oktober sicherzustellen", zitierte die Königin vor den Abgeordneten im Unterhaus aus der Regierungserklärung.

Großbritannien solle ein "Meister des weltweiten Freihandels" werden und "eine führende Rolle in der internationalen Politik" spielen, hieß es weiter. Zudem kündigte Johnson ein härteres Vorgehen gegen Gewaltverbrecher und straffällige Einwanderer an. Investieren will der Premier in den Nationalen Gesundheitsdienst (NHS), die Polizei, Schulen, in öffentliche Verkehrsmittel und Infrastruktur. Eine Debatte über die angekündigten Maßnahmen sollte noch am Montagnachmittag starten. Sie dauert gewöhnlich mehrere Tage.



Auf der Liste der insgesamt 26 Regierungsvorhaben steht auch das Brexit-Abkommen zwischen London und Brüssel, um das sich die Verhandlungsführer beider Seiten derzeit bemühen. Ebenfalls vorgesehen ist die Implementierung eines Gesetzes zur Verhinderung eines ungeregelten Brexit, das die Parlamentarier Anfang September beschlossen hatten. Demnach muss Johnson bei der EU eine erneute Brexit-Verschiebung beantragen, sollte bis kommenden Samstag kein Austrittsabkommen erzielt worden sein.

Beide Seiten sehen noch viel Arbeit

Johnson hatte wiederholt mit einem ungeregelten Brexit gedroht. Am vergangenen Donnerstag war nach einem Treffen des Premiers mit dem irischen Regierungschef Leo Varadkar wieder unerwartet Bewegung in die Gespräche gekommen. Sollte es doch noch zu einer Vereinbarung kommen, soll sie beim EU-Gipfel am 17. und 18. Oktober beschlossen werden.

Ein Sprecher Boris Johnsons bezeichnete die Gespräch als konstruktiv. Es bleibe aber noch viel zu tun, sagte er. Großbritannien wolle schnellstmöglich Fortschritte machen, beide Seiten stünden wegen des Beginns des EU-Gipfels am Donnerstag aber unter großem Druck.

Queen Elizabeth - Die Queen verliest Regierungserklärung des Premierministers Boris Johnson bekräftigt in der Rede seine Brexit-Pläne. Außerdem plane er höhere Ausgaben für Gesundheit, ein strengeres Einwanderungsgesetz und Klimaschutzgesetze. © Foto: Victoria Jones

Irlands Vizepremierminister Simon Coveney gab sich zuversichtlich, dass ein Abkommen mit der EU bis Ende des Monats erzielt werden könne. "Es ist vielleicht sogar noch in dieser Woche möglich", sagte Coveney am Rande des EU-Außenministertreffens in Luxemburg. Es stehe jedoch noch "viel Arbeit" bevor, ergänzte auch er.

Größter Streitpunkt in den Verhandlungen ist die Grenzregelung zwischen Irland und Nordirland. Die EU lehnt Grenzkontrollen an der irisch-nordirischen Grenze kategorisch ab. Johnson besteht hingegen auf der Streichung der umstrittenen Backstop-Regelung im von seiner Vorgängerin Theresa May ausgehandelten Brexit-Abkommen.