Mit der zweiten Lesung des Brexit-Gesetzes erhalten die britischen Abgeordneten nun zum ersten Mal die Gelegenheit, grundsätzlich über den Entwurf zu debattieren. Eine anschließende Abstimmung ab 20 Uhr muss die Regierung gewinnen, damit der Gesetzgebungsprozess überhaupt weitergeht. Verliert Boris Johnson diese Abstimmung, sind Neuwahlen sehr wahrscheinlich. Die Regierung zeigte sich aber zuversichtlich, dass sie eine Mehrheit findet.

Ein neuer Tag im Brexit-Endspiel.Das Unterhaus berät ab 13.30 Uhr deutscher Zeit in zweiter Lesung über ein. Die Briten nennen es WAB – Withdrawal Agreement Bill . Das Brexit-Gesetz soll die Details des EU-Austritts in britisches Recht umsetzen. Vorsicht Verwechslungsgefahr: Etwas anderes ist Boris Johnsons Brexit-Deal, das ist der Austrittsvertrag zwischen der EU und Großbritannien.Zwei Dinge sind außerdem entscheidend:Erstens die. Viele Abgeordnete kritisieren den Zeitdruck, unter dem sie ein so folgenreiches Gesetz in einer so kurzen Zeit verabschieden sollen. Sollte das Parlament den Zeitplan nicht annehmen, könnte Johnson sein Versprechen eines Brexit zum 31. Oktober nicht mehr einhalten.Zweitens beginnt nach der zweiten Lesung die Ausschussphase. Dabei diskutieren die Abgeordneten, zum Beispiel eine dauerhafte Zollunion mit der EU. Denkbar ist auch eine Vorgabe, den Deal den Briten in einem zweiten Referendum vorzulegen. Größere Änderungen könnten aber problematisch sein – weil nach Darstellung der britischen Regierung die Verhandlungen mit der EU abgeschlossen sind.Ob und wie das Abkommen Chancen auf eine Mehrheit hat, ist offen. Theoretisch könnte die Ratifizierung bis Donnerstag abgeschlossen sein. Das wäre in Johnsons Sinne, ist aber eher unwahrscheinlich, da viele Abgeordnete den Zeitdruck kritisieren. Aber man weiß ja nie beim Brexit.Auch die. Vermutlich kommt es so: "Ohne Zweifel sollten wir den britischen Antrag auf Verlängerung mit aller Ernsthaftigkeit behandeln", sagte der EU-Ratspräsident Donald Tusk. Einen No-Deal-Austritt Großbritanniens wolle die EU verhindern.