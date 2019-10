Bei den Brexit-Verhandlungen zeichnet sich eine mögliche Lösung für die Vermeidung einer harten Grenze zwischen Irland und dem zum Vereinigte Königreich gehörenden Nordirland ab. Angeblich sei die Irische See als Zollgrenze im Gespräch. Das Problem sei "kurz davor, gelöst zu werden", sagte am Dienstag ein EU-Diplomat laut der Nachrichtenagentur AP. Auch der britische Guardian berichtet darüber. Demnach könnte ein Entwurf für eine Kompromisslösung bereits am Mittwoch veröffentlicht werden, sofern Dowing Street grünes Licht dafür gäbe. Der Guardian beruft sich bei seinen Angaben nicht nur auf EU-Kreise sondern auch auch britische Quellen.



EU-Chefunterhändler Michel Barnier habe demnach in einer Telefonkonferenz mit Parlamentariern gesagt, die Irische See solle größtenteils die Zollgrenze zwischen Großbritannien und der EU werden. Die Gespräche würden aber noch andauern.



Eine harte Grenze zu vermeiden ist einer der größten Knackpunkte beim Brexit-Deal. Die EU besteht darauf, dass es auf der irischen Insel keine solche harte Grenze geben dürfe.

Eine ähnliche Lösung war bereits einmal im Gespräch. Die damalige britische Premierministerin Theresa May lehnte diesen Kompromiss aber mit den Worten ab, ein solches Szenario könnte von keinem britischen Regierungschef akzeptiert werden.