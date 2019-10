Boris Johnson hat der EU neue Vorschläge für den Brexit unterbreitet. In einem Brief an den scheidenden Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker warb der britische Premierminister für einen "Kompromiss", der den sogenannten Backstop im Austrittsabkommen ersetzen soll. Stattdessen solle Nordirland mit Großbritannien in einer Zollunion bleiben. Die EU-Kommission bestätigte, dass sie Johnsons Vorschlag erhalten habe.

Der sogenannte Backstop, den noch Johnsons Vorgängerin Theresa May vereinbart hatte, sieht vor, dass Großbritannien als Ganzes mit der EU in einer Zollunion bleibt, sollte keine andere Lösung gefunden werden. Johnson lehnt dies ab, weil er seiner Meinung nach Großbritannien dauerhaft an die EU binden würde.



In dem Schreiben an Juncker wies Johnson darauf hin, es sei "nicht das Ziel der aktuellen Regierung", eine enge Anbindung an EU-Regeln zu Zöllen und Produktstandards einzugehen. Der Backstop, der das vorsehe, sei daher eine "Brücke nach Nirgendwo".

Kontrollen an irischen Grenzen will Johnson eignen Angaben zufolge aber vermeiden. Der von der EU geforderte Schutz des Europäischen Binnenmarkts vor Produkten, die nicht den EU-Standards entsprechen, läge in der Hand des nordirischen Regionalparlaments, hieß es. Das Parlament soll alle vier Jahre darüber entscheiden, ob sich der britische Landesteil an europäischen oder an britischen Standards orientiert. Nach dem Willen der britischen Regierung soll sich die EU gleichzeitig verpflichten, in keinem Fall Kontrollen an der Grenze durchzuführen.

Johnson bekräftigte, er wolle eine Vereinbarung mit Brüssel, damit sein Land am 31. Oktober "geordnet" aus der EU austreten könne. "Es bleibt jetzt sehr wenig Zeit", schrieb der Premier. Wenn es beiden Seiten nicht gelinge, eine Vereinbarung zu erzielen, "wäre es ein Scheitern der Staatskunst, für das wir alle verantwortlich wären".

Bundeskanzlerin Angela Merkel wollte Johnsons Vorschlag zunächst noch nicht kommentieren. Für die 27 verbleibenden EU-Mitgliedsstaaten sei es wichtig, zusammenzubleiben, sagte sie bei einer Pressekonferenz mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte. Man vertraue auf den EU-Brexit-Unterhändler Michel Barnier und werde dann weiter diskutieren.