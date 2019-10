Das britische Parlament könnte heute über das neu ausgehandelte Brexit-Abkommen abstimmen. Die Entscheidung darüber will Parlamentspräsident John Bercow am späten Nachmittag im Unterhaus in London bekannt geben. Gibt er den Weg dafür frei, könnten die Abgeordneten noch am selben Tag abstimmen. Nach BBC-Angaben sucht die Labour-Partei zudem das Gespräch mit der nordirischen DUP.



Johnson steht unter großem Zeitdruck: Er hat versprochen, Großbritannien am 31. Oktober, also in circa eineinhalb Wochen, aus der Europäischen Union zu führen. Außenminister Dominic Raab und andere Kabinettsmitglieder sehen Chancen für den Deal. Es scheine ausreichend Unterstützung im Unterhaus vorhanden zu sein, sagte Raab.

Das Parlament hatte am Samstag eine Entscheidung über das Abkommen verschoben und Johnson damit eine Niederlage zugefügt. Ziel der Vertagung war es, einen No Deal auszuschließen. Die Abgeordneten stimmten für einen Antrag, der vorsieht, dass die Entscheidung vertagt werden soll, bis das Ratifizierungsgesetz verabschiedet ist. Auch die Europäische Union hat kein Interesse an einem Brexit ohne Abkommen, wie Diplomaten in Brüssel am Wochenende bekräftigten.

Johnson hat im Parlament, das über den Brexit-Kurs zerstritten ist, keine eigene Mehrheit und ist für die Ratifizierung des Abkommens auf jede Stimme angewiesen. Die Labour-Partei signalisierte inzwischen ihre Bereitschaft, ein Abkommen zu unterstützen, wenn es in einem Referendum zur Abstimmung gestellt wird. Außerdem beabsichtigt die Labour-Partei, einen Änderungsantrag für ein neues Referendum einzureichen, wie die BBC berichtet.

Labour-Partei offen für Gespräche mit nordirischer DUP

Labour-Politiker Keir Starmer sagte der BBC, dass der nordirischen DUP die Tür seiner Partei offen stehe. Die DUP gab ebenfalls an, weitere Gespräche mit der britischen Regierung zu planen. Bisher kam von der nordirischen Partei Widerstand gegen den Vertragstext, den Großbritannien und die EU ausgehandelt haben, da dieser eine dauerhafte Zollgrenze in der Irischen See bedeutet.



Um dem entgegenzuwirken, steht derzeit ein Verbleib des gesamten Vereinigten Königreichs in einer Zollunion mit der EU im Raum. "Sicherlich ist dies eine Option, die wir prüfen könnten", sagte DUP-Politiker Jeffrey Donaldson der BBC. Großbritannien müsse letztendlich sowieso eine Zollvereinbarung mit der EU aushandeln.

Starmer sagte, jeder Brexit-Deal müsse einem Referendum unterzogen werden. Seine Partei werde wahrscheinlich auch andere Änderungsanträge zum Gesetzesentwurf über das Widerrufsrecht einreichen. Er stellt sicher, dass alle EU-Gesetze, die in das britische Recht umgesetzt werden müssen, auch wirklich umgesetzt werden.