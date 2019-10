Der britische Premierminister Boris Johnson braucht die Zustimmung des Parlaments für ihren mit der EU ausgehandelten Brexit-Deal. Eine erneute Abstimmung darüber hatte Parlamentssprecher John Bercow allerdings am Montag abgelehnt, so dass nun zunächst über das Ratifizierungsgesetz, den sogenannten Withdrawal Agreement Bill, debattiert und abgestimmt werden soll.

Dies hatten die Abgeordneten am vergangenen Samstag so entschieden. Auf diese Weise wollen sie verhindern, dass Brexit-Hardliner das Abkommen zwar billigen, es dann aber über das bis dahin noch nicht beschlossene Ausführungsgesetze wieder kippen und so letztlich einen ungeregelten Austritt Großbritanniens aus der EU zum 31. Oktober herbeiführen.

In London wird mit zahlreichen Änderungsanträgen der Opposition gerechnet. Darunter sind auch solche Klauseln, die Johnson zuvor aus dem Deal seiner Vorgängerin Theresa May gestrichen hatte.