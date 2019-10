Unterhaus stimmt für Neuwahl am 12. Dezember – Seite 1

Das britische Unterhaus hat sich in einer dritten Lesung auf vorgezogene Neuwahlen für den 12. Dezember geeinigt. Das Parlament stimmte mit 438 zu 20 Stimmen für ein entsprechendes Gesetz der Regierung. Die Oppositionsparteien hatten ursprünglich einen früheren Wahltermin gefordert und wollten am 9. Dezember wählen lassen.

Premierminister Boris Johnson will ein neues Parlament wählen lassen, um sein mit Brüssel ausgehandeltes Brexit-Abkommen umzusetzen und Großbritannien schnellstmöglich aus der Europäischen Union zu führen.



Das Wahlgesetz muss noch vom Oberhaus bestätigt werden, was aber als Formsache gilt. Zuvor waren mehrere Änderungsanträge zum Wahlgesetz gescheitert, etwa die Bestrebung, das Wahlalter herunterzusetzen.

Noch am Montag war ein Antrag Johnsons auf eine Neuwahl am Widerstand der Labour-Opposition gescheitert. Eigentlich ist laut britischem Wahlgesetz eine Zweidrittelmehrheit notwendig, um eine vorgezogene Neuwahl auszulösen. Ohne Labour-Unterstützung war das nicht zu erreichen. Regulär hätte in Großbritannien erst wieder 2022 gewählt werden sollen.



Am Dienstagmorgen hatte die oppositionelle Labour-Partei überraschend ihre Meinung geändert und doch Bereitschaft zu einer vorgezogenen Neuwahl signalisiert.



Nach mehrmaliger Verschiebung wollte das Vereinigte Königreich eigentlich am 31. Oktober aus der EU austreten. Doch dieser Zeitplan scheiterte am Widerstand des Unterhauses. Ein Gesetz, das das Unterhaus gegen den Willen der Regierung beschlossen hatte, verbietet aber gleichzeitig einen Austritt ohne Abkommen. Die EU hat den Briten inzwischen einen flexiblen Austritt bis zum 31. Januar zugebilligt.