Prodemokratische Abgeordnete haben erneut einen Auftritt von Regierungschefin Carrie Lam im Stadtparlament von Hongkong gestört. Sie mussten den Saal verlassen. Die pekingtreue Politikerin hatte bereits am Mittwoch ihre Regierungserklärung abbrechen müssen, weil sie mehrfach von prodemokratischen Abgeordneten unterbrochen wurde. Später wurde eine Video-Ansprache veröffentlicht, in der Lam unter anderem Pläne zur Bekämpfung der Wohnungsknappheit und staatliche Subventionen ankündigte.

Nun trat Lam erneut im Stadtparlament auf, um Fragen der Abgeordneten zu ihrer Rede zu beantworten. Doch ihre politischen Gegner störten den Ablauf mit lauten Zwischenrufen und wurden schließlich von Sicherheitspersonal einzeln aus dem Saal geführt.

Demokratieaktivist in Klinik

Jimmy Sham, einer der Organisatoren der Massendemonstrationen der Protestgruppe Civil Human Rights Front (CHRF), meldete sich vom Krankenbett aus. Er war am Mittwochabend von einer Gruppe von Männern angriffen und Berichten zufolge mit Eisenwerkzeugen zusammengeschlagen worden. Er werde seinen Kampf "friedlich, vernünftig und gewaltfrei" fortsetzen, schrieb Sham bei Facebook. Er dankte der Polizei für ihr schnelles Erscheinen am Tatort und forderte gleichzeitig seine Unterstützer auf, Ruhe zu bewahren.

Die CHRF organisiert die Massendemonstrationen, bei denen seit Beginn der Proteste vor gut vier Monaten jeweils zwischen einer und zwei Millionen Hongkonger gegen die Regierung auf die Straßen gingen. Die Proteste in der Finanzmetropole hatten sich anfänglich gegen ein geplantes Gesetz gerichtet, das Überstellungen von Verdächtigen an Festland-China ermöglichte. Mittlerweile richten sich die Proteste aber generell gegen die prochinesische Führung in Hongkong und die Einschränkung der Demokratie. Auch die Untersuchung der Polizeigewalt, die während der Proteste ausgeübt wurde, gehört zu den Kernforderungen der Demokratiebewegung.

Doch auch auf Seiten der Demonstranten hat in den vergangenen vier Wochen die Gewaltbereitschaft zugenommen: Geschäfte chinatreuer Unternehmer wurden von radikalen Aktivisten zerstört und geplündert und Polizeieinheiten mit Molotowcocktails angegriffen.