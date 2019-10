In der chilenischen Hauptstadt Santiago sind erneut Hunderte Demonstranten auf die Straße gegangen, um gegen soziale Missstände zu protestieren. Sie verstießen damit gegen einen Notstandserlass, die Polizei löste ihren Marsch deshalb unter Einsatz von Wasserwerfern und Tränengas auf. Die Menge, meist Schüler, Studenten und Gewerkschaftsmitglieder, formierte sich aber an anderer Stelle neu.

Entzündet hatten sich die Proteste an einer vergleichsweise moderaten Erhöhung der Preise für U-Bahn-Tickets von vier Prozent, die von der Regierung inzwischen zurückgenommen wurde. Die Zahl der Toten stieg nach amtlichen Angaben auf mindestens zwölf. Rund 1.500 Menschen wurden festgenommen. Während der Proteste wurden fast 80 U-Bahnstationen attackiert und zahlreiche Busse abgebrannt. Zudem wurden Supermärkte und Tankstellen geplündert und in Brand gesetzt.

Rentenerhöhung, günstigere Medikamente, Regelung der Strompreise

Der konservative Präsident Sebastián Piñera sagte am Sonntag, das Land sei "im Krieg gegen einen mächtigen, unbarmherzigen Feind, der nichts und niemanden respektiert und bereit ist, Gewalt und Verbrechen ohne Grenzen einzusetzen". Konkreter bezeichnete er diesen Feind nicht. Diese Äußerungen stießen auf große Kritik – und Piñera erklärte sich schließlich dazu bereit, sich mit Mitgliedern der Regierung und Opposition zu treffen, um "hoffentlich in Richtung einer sozialen Vereinbarung voranzukommen." Er sprach von einem "Rekonstruktionsplan". Ziel sei unter anderem eine Anhebung der Renten, eine Senkung der Medikamentenpreise und eine bessere Regelung der Strompreise.

Zuvor hatte Innenminister Andrés Chadwick den Ausnahmezustand auf neun der 16 Regionen im Land ausgeweitet. Eine von 19.00 Uhr bis 06.00 Uhr geltende nächtliche Ausgangssperre in Santiago de Chile wurde verlängert. Am Flughafen der Hauptstadt fielen hunderte Flüge aus, tausende Passagiere strandeten. Die konservative Regierung mobilisierte fast 10.000 Polizisten und Soldaten. Es ist das erste Mal seit dem Ende der Diktatur unter General Augusto Pinochet 1990, dass in der chilenischen Hauptstadt das Militär patrouilliert.

Bachelet fordert Untersuchung

Piñeras sozialistische Vorgängerin Michelle Bachelet ermahnte alle Seiten zum Dialog. Alle sollten auf Lösungen hinarbeiten, "die zur Beruhigung der Lage beitragen. Die jetzige Hohe UN-Kommissarin für Menschenrechte forderte eine Untersuchung aller Gewalttaten "von Regierung und Demonstranten, die Verletzungen und Tod verursacht haben".

Beobachter führen die Proteste vor allem die Kluft zwischen Arm und Reich in dem südamerikanischen Land zurück. Chile, das als eines der stabilsten Länder Lateinamerikas gilt, hat das höchste Pro-Kopf-Einkommen der Region. Das Wirtschaftswachstum wird in diesem Jahr auf 2,5 Prozent geschätzt, die Inflation liegt bei lediglich zwei Prozent. Bei einem großen Teil der Bevölkerung kommt von diesem positiven Wirtschaftstrend jedoch wenig an. Angesichts steigender Gesundheits- und Lebenshaltungskosten sowie niedriger Renten ist die Frustration groß.